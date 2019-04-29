سعید اقبالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شدت بارندگیهای در سال جاری گفت: بدون تردید بارندگیهای اخیر رحمت و عنایت خداوند به مردم و کشور ما بوده است.
وی افزود: یکی از مهمترین مشکل ما دست اندازی و تصرف بستر و حریم رودخانهها از سوی افراد است چرا که همین دست اندازی ها موجب جاری شدن سیل و طغیان رودخانهها شده است.
دادستان شهرستان بوئین زهرا تاکید کرد: متأسفانه در شهرستان بوئین زهرا نیز شاهد دست اندازی به بستر و حریم رودخانههای فصلی در بخشهای مختلف هستیم.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و رئیس معظم قوه قضائیه با متخلفین به حریم و بستر رودخانهها برخورد خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بوئین زهرا رفع موانع و تصرفات بستر و حریم رودخانههای شهرستان را از برنامههای دادستانی دانست و گفت: به کلیه متصرفین به حریم و بستر رودخانهها هشدار میدهیم که در کمترین زمان ممکن نسبت به رفع تصرفات خود در بستر و حریم رودخانه اقدام کنند در غیر این صورت با استفاده از اختیارات قانونی با متخلفان به شدت برخورد خواهد شد.
اقبالی در پایان تصریح کرد: اگر حریم و بستر رودخانهها رها سازی شود و در مسیر طبیعی رودخانه موانعی وجود نداشته باشد بارندگیها خسارت کمتری را موجب خواهد شد.
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