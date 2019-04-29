به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرمپور صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با گرامیداشت روز ملی خلیج فارس اظهار داشت: برنامه‌های مختلف و متنوعی در روز ملی خلیج فارس در استان بوشهر برگزار می‌شود.

وی برگزاری باکیفیت به مناسبت روز ملی خلیج فارس را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد: دبیرخانه روز ملی خلیج فارس برنامه‌های مختلفی فرهنگی، ورزشی و علمی به این مناسبت با مشارکت دستگاه‌های اجرایی طراحی و تدوین کرده است.

جشن فرهنگ و هنر

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های روز ملی خلیج فارس از هفتم تا دهم اردیبهشت‌ماه بیان کرد: جشن فرهنگ و هنر در روز ملی خلیج فارس برای نخستین بار در استان برگزار می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: از جمله برنامه‌های روز ملی خلیج فارس می‌توان به نمایشگاه عکس، کتاب، اجرای موسیقی، نشست‌های علمی، کارگاه‌های هنری، ساخت دمام، نی انبان، جشن شیرینی، جشن‌های فرهنگی شامل نمایش خیابانی، اکران فیلم‌های مستند و نقد آنها و نمایشگاه عکس اشاره کرد.

گلباران خلیج فارس

کرم‌پور از گلباران دریا و بوق کشتی‌ها خبر داد و افزود: از دیگر برنامه‌های این روز مسابقه دو و دوچرخه سواری، نواختن زنگ خلیج فارس، رونمایی از تندیس خلیج فارس و دو جلد کتاب، تشکیل زنجیره انسانی خلیج فارس، اجرای نواهای نظامی و مانور قایقرانان و لنج‌داران است.

وی با اشاره به برگزاری همه برنامه‌های این روز با رویکرد خلیج فارس تصریح کرد: کار دبیرخانه خلیج فارس تعطیل نمی‌شود و از اول خرداد فراخوان جشنواره خلیج فارس در قالبی مشخص برای سال آینده منتشر می‌شود.

پرهیز از موازی‌کاری

کرم‌پور با اشاره به برگزاری برنامه‌های خلیج فارس در سه استان مرزی خوزستان، هرمزگان و بوشهر ادامه داد: به منظور پرهیز از موازی‌کاری و برگزاری جزیره‌ای برنامه‌ها، دبیرخانه روز ملی خلیج فارس به صورت دوره‌ای هر سال به یکی از این استان‌ها واگذار شود.

وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نگاه ویژه‌ای به کتاب و کتاب‌خوانی دارد، افزود: دو کتاب از نویسندگان هم استانی در هفته پاسداشت روز ملی خلیج فارس رونمایی خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر از برنامه‌ریزی برای برگزاری یک جشنواره علمی و پژوهشی به صورت تخصصی در سال آینده گفت: به دلیل داشتن زیرساخت‌های لازم اجرای این مهم به یکی از دانشگاه‌های استان واگذار می‌شود.