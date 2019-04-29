اعضای شورای شهر خارگ مسیر توسعه جزیره را هموار سازند

محمود رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک روز شورا به اعضا شورای شهر خارگ اظهار کرد: بدون تردید یکی از مهمترین برکات بزرگ انقلاب شکوهمند اسلامی ایران واگذاری مسئولیت‌ها به مردم و مشارکت آنها در اداره امور کشور است که شاهد بلوغ سیاسی مردم و دموکراسی بیش از پیش هستیم.

وی افزود: نهم اردیبهشت ماه روز ملی تشکیل شوراهای اسلامی نقطه عطف مشارکت مردم در اداره امور جامعه و نمادی از وحدت و مشارکت جهت توسعه و پویایی شهر به‌ویژه در جزیره مقاوم خارگ است.

رضایی تصریح کرد: اعضای شورای اسلامی شهر خارگ رابط و حلقه واسط میان افکار عمومی و مسئولین در بخش ویژه خارگ هستند که با انتقال صحیح و به موقع نظرات اهالی شریف خارگ می‌توانند در تصمیم گیری و تصمیم سازی مدیران بخش تأثیرگذار باشند.

بخشدار ویژه خارگ تصریح کرد: اقدامات بسیار خوبی در حوزه شورای شهر جزیره خارگ در دور جدید صورت گرفته است که شایسته تقدیر است.

وی با تاکید بر اینکه باید از اعمال نظرات شخصی در تصمیم گیری های کلان در شوراها خودداری شود، افزود: اعضای شورا باید با نظارت صحیح، در هموار نمودن مسیر توسعه و آبادانی جزیره مقاوم خارگ اهتمام لازم را داشته باشند.