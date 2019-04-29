۳هزار و ۶۰۰نفر فاقد شناسنامه درسیستان و بلوچستان سجل دریافت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، رضا راحت دهمرده اظهار داشت: با وجود سابقه طولانی و قدمت ثبت احوال در سیستان و بلوچستان و اجرای طرح‌های مختلف در سال‌های دور کماکان افرادی مدعی داشتن تابعیت ایرانی و فاقد شناسنامه هستند.

وی با اشاره به تشکیل پرونده برای افراد ایرانی فاقد شناسنامه افزود: ۹۰۰ پرونده در کمیسیون‌های فاقدین شناسنامه پارسال در سیستان و بلوچستان بررسی شدکه از این تعداد ۷۸۶ پرونده مورد تأیید و ۱۱۴پ رونده توسط کمیسیون رد تابعیت شدند و از این تعداد برای سه هزار و ۶۷۹ نفر افراد فاقد شناسنامه و خانواده آنان سجل هویتی صادر شده است.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان با بیان اینکه افراد فاقد شناسنامه باید ایرانی بودن خود را با سند و مدرک ثابت کنند بیان کرد: بر اساس قانون و دستورالعمل وظیفه ثبت احوال تشکیل پرونده برای افراد فاقد شناسنامه و مشکوک تابعین است اما بررسی میدانی در رابطه با مشخص شدن هویت و تابعیت این افراد از طریق مراجع ذیصلاح (اطلاعاتی و انتظامی) انجام می‌شود.

دهمرده ادامه داد: برای حل مشکل فاقدان شناسنامه، این افراد باید با استفاده از مستندات لازم در اداره ثبت احوال تشکیل پرونده دهند و مستندات مربوط به اثبات نسب از جانب پدر ضرورت دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون برای فرزندی که دارای مادر ایرانی و پدر خارجی است امکان تشکیل پرونده در ثبت احوال وجود ندارد و این افراد باید برای کسب تابعیت به اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی مراجعه کنند.

مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اگر اقامت اتباع بیگانه قانونی باشد ولادت فرزند در ثبت احوال به ثبت می‌رسد و به جای شناسنامه گواهی ولادت صادر می‌شود و فرزند پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌تواند با مراجعه به وزارت امور خارجه نسبت به درخواست تابعیت ایرانی اقدام کنند.