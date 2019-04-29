دخالت شورا در عزل و نصب های شهرداری نشان از ضعف است

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله رحیمی ظهر دوشنبه در همایش شورای اسلامی استان، شهرداران و رؤسای شوراهای اسلامی اظهار داشت: برای تسریع توسعه استان استفاده از نظرات نخبگان استان لازم است اما باید به این نکته توجه کرد که ۲ هزار و صد و۳۰ شورای روستایی داریم.

وی ادامه داد: کارشناسان علوم سیاسی و اجتماعی در طول تاریخ به این نتیجه رسیدند که از نظرات کارشناسان و مشورت نخبگان باید استفاده بهینه‌ای کرد. البته در ایران این امر تاریخی کهن دارد.

استاندار فارس افزود: تاریخ تفکر شورایی به ایران پیش از اسلام باز می‌گردد. گروه‌هایی که در دوران ساسانی به انجمن مهستان معروف بودند نقشی مشابه شوراها در این روزها را داشتند. این امر در ایران اسلامی قدرتی دوچندان به خود گرفت و شکوفاتر از پیش شد.

رحیمی با تاکید بر اینکه تفکر انقلاب اسلامی در سال ۵۷ ایده احیای شورا را به وجود آورد افزود: از ارزش‌های انقلاب این بوده است که مردم و دولت با واسطه‌ای مطمئن و دینی با هم ارتباط متقابل داشته باشند که این وظیفه مهم بر دوش اعضای شوراهای شهری و روستایی قرار گرفت.

وی گفت: ارزیابی من از عملکرد شوراها تا به امروز مثبت است. برخی را می‌بینم که شورا در ایران را با کشورهای غربی مقایسه می‌کنند. این قیاس اساساً مع الفارق است چرا که شورا فقط ۲۰ سال است که در ایران کنونی فرصت فعالیت یافته است حال آن‌که همین نهاد در غرب عمری بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ سال دارد.

استاندار فارس افزود: در بحث شوراها باید به جای انتخاب اشخاص انتخاب برنامه‌ها را داشته باشیم.

رحیمی خاطرنشان کرد: نظارت شوراها باید به گونه‌ای باشد که هیچ اتفاق مهمی در استان نباید از نظر اعضای شورا مخفی بماند.

وی ادامه داد: دخالت در عزل و نصب کارشناسان شهرداری یکی از ضعف‌های بزرگی است که با آن روبه‌رو هستیم.

استاندار فارس اضافه کرد: شورا نباید دچار روزمرگی و بی‌برنامه‌ای باشد بدون برنامه عمل کردن قدرت شوراها را کم می‌کند و در پی آن این ضعف باعث می‌شود اعتماد مردم به شوراها از بین برود.