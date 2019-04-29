کشف اقلام امدادی دپو شده در پلدختر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی میراحمدی ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در پی کسب خبری مبنی بر اینکه یک نفر قصد دارد مقادیری از کمک‌های مردمی به مناطق سیل زده را از شهرستان خارج کند، مأموران پاسگاه انتظامی «جایدر» پلدختر، بلافاصله با هماهنگی مقام قضائی وارد عمل شدند.

وی افزود: مأموران با اجرای ایست و بازرسی و کنترل محورهای مواصلاتی، یک دستگاه اتوبوس را توقیف و در بازرسی از آن چهار هزار عدد اقلام امدادی شامل پوشاک، پتو، مواد خوراکی، کنسرو، کیف و کفش، لوازم التحریر، برنج، روغن، قند و لوازم آرایشی کشف و یک نفر را دستگیر کردند.

جانشین فرماندهی انتظامی لرستان گفت: متهم به همراه پرونده تحویل مراجع قضائی شد.