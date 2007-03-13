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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۲۷

ممنوعیت استعمال دخانیات در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور از ممنوعیت استعمال دخانیات در این دانشگاه و جریمه شدن دانشجویانی که این فعل را انجام می دهند، خبر داد.

محمد علی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "وزیر نیرو برای کارمندان وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن مصرف دخانیات را ممنوع کرده است. دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور نیز تحت پوشش وزارت نیرو است اما این قانون فقط برای دانشجویان آن اجرا می شود و کارمندان آن هنوز مشمول این قانون نشده اند."

وی افزود: "کارت تحصیلی دانشجویانی که استعمال دخانیات می کنند توسط حراست دانشگاه ضبط می شود و این دانشجویان در هنگام دریافت کارت تحصیلی خود مبالغی را به عنوان جریمه نقدی پرداخت می کنند."

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ضمن حمایت از این طرح خواستار شد : "لازم است جنبه های فرهنگی مبارزه با دخانیات در دانشگاه پررنگتر شود و این گونه طرح ها با جوانب تأمینی آمیخته نشوند."

کد مطلب 460337

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