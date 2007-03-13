ممنوعیت استعمال دخانیات در دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

محمد علی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: "وزیر نیرو برای کارمندان وزارت نیرو و شرکت های تابعه آن مصرف دخانیات را ممنوع کرده است. دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور نیز تحت پوشش وزارت نیرو است اما این قانون فقط برای دانشجویان آن اجرا می شود و کارمندان آن هنوز مشمول این قانون نشده اند."

وی افزود: "کارت تحصیلی دانشجویانی که استعمال دخانیات می کنند توسط حراست دانشگاه ضبط می شود و این دانشجویان در هنگام دریافت کارت تحصیلی خود مبالغی را به عنوان جریمه نقدی پرداخت می کنند."

دبیر شورای صنفی دانشجویان دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ضمن حمایت از این طرح خواستار شد : "لازم است جنبه های فرهنگی مبارزه با دخانیات در دانشگاه پررنگتر شود و این گونه طرح ها با جوانب تأمینی آمیخته نشوند."