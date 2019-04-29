بیانیه گام دوم رهبری چراغ راه آینده برای حرکت در مسیر ارزشهاست

به گزارش خبرنگار مهر، همایش «عملیات رمضان ۱۴۴۰ و گام دوم قیام اقشار تأثیر گذار» با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین و حوزه علمیه خواهران ظهر دوشنبه با حضور بانوان در تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

حجت الاسلام احمد رضا شیبانی در این همایش اظهار داشت: بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری در واقع پیش بینی آینده و توصیه‌هایی است که می‌تواند چراغ راه آینده باشد.

وی بیان کرد: رویکرد رهبری در این بیانیه با محور جوانان است، همان جوانانی که توانستند در علم و صنعت پیشرفت کنند و افتخار بیافرینند انسان‌های مسجدی و اهل نماز و دعا و نیایش بودند و امروز هم به همین جوانان نیازمندیم.

شیبانی تصریح کرد: باید جوانان مؤمن و مذهبی تقویت و حمایت شوند تا آینده کشور تضمین شود لذا لازم است به جوانان امروز باور داشته باشیم اما به نظر می‌رسد رسانه‌ها، دولت و مسئولان از جوانان غافل هستند.

استاد حوزه و دانشگاه یادآورشد: جوانان ما مانند باقری‌ها هستند که شهید شدند و در حوادث مختلف از جمله فتنه وارد صحنه شدند و از انقلاب دفاع کردند.

شیبانی گفت: وقتی رهبری فرمودند مراقب فتنه سال ۹۸ باشید یک آینده نگری است که به جوانان توجه نکردیم و بهترین فرصت را برای تربیت وآموزش از دست می‌دهم.

وی اضافه کرد: در همین سنین ۱۸ سالگی و جوانی باید به فرزندانمان مهارت زندگی، مدیریت و تحمل سختی‌ها را یاد دهیم اما معلوم نیست چرا آنقدر شخصیت جوانان را پایین آورده‌ایم که نمی‌توانند زندگی تشکیل دهند.

حجت الاسلام شیبانی یادآور شد: استکبار روی جوانان ما حساب ویژه باز کرده او با استفاده از موسیقی، فیلم و اینترنت و فضای مجازی روی باورها و تربیت آنها تأثیر می‌گذارد تا این نسل پویا از مسیر ارزش‌ها فاصله بگیرد.

وی گفت: با تبلیغ هویت رپ و هوی متال دارند موسیقی غربی را به جامعه تزریق می‌کنند و منشور آینده را نوشته‌اند تا برای همه ما برنامه ریزی کنند و جوانان را در مسیر اهداف خود قرار دهند.

شیبانی اظهار داشت: خیلی از کتاب‌هایی که تئوریسین‌های غربی برای تخریب باورها قرار است چاپ کنند الان ترجمه اش در ایران است و ما از آن غافل شده‌ایم لذا توصیه می‌کنیم بیانیه رهبری را به دقت بخوانید و بررسی کنید و ببینید رویکرد و امید رهبری به جواتان است.

وی یادآور شد: مادران نقش مهمی در تربیت فرزندان جوان خود دارند و شما باید به جوانان تحمل سختی، مهارت زندگی یاد دهید و نقش خود را مهم بدانید.

شیبانی اضافه کرد: برای رسیدن به هدف ابتدا باید خود آگاهی و سپس جامع پردازی داشته باشید تا بتوانید در مسیر تحقق تمدن اسلامی که در بیانیه رهبری تاکید شده است برسید.

وی تصریح کرد: باید توانایی خود را باور کنید و قدرت خود را بشناسید و از مسیر آگاه باشید و با شناخت دشمن که از نا اگاهی ما سو استفاده می‌کند در مسیر باورها و ارزش‌ها گام بردارید.

شیبانی گفت: یک زمان در کشور پزشکان دکترهای هندی و پاکستانی بودند و امروز ما بهترین دانش پزشکی را داریم و حرف اول را می زنیم لذا باید راه پشت سر را ترسیم کنید تا جوانان متوجه شوند در گذشته چه بودیم و امروز به کجا رسیدیم.

این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: البته مشکلاتی هم داریم که ناشی از تحریم و سو مدیریت هاست به طوری که رهبری هم از بی عدالتی ناراضی هستند اما در مقایسه با بی عدالتی گذشته می‌فرمایند باز از قبل بهتر است و باید این مسیر اصلاح شود.

وی تأثیر کار فرهنگی را در دراز مدت دانست و اظهار داشت: یک کار فرهنگی باید نیازسنجی داشته باشد و آسیب شناسی شود تا تأثیر بگذارد.

