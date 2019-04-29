به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی سفید، پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون خدمات شهری شورای شهر یزد با تاکید بر اهمیت پایش و رصد بافت تاریخی یزد اظهار داشت: این بافت به ثبت جهانی رسیده و سلامت و اصالت آن باید حفظ شود بنابراین نیاز بیشتری به رصد و پایش این بافت نسبت به گذشته وجود دارد.

وی بیان کرد: میراث فرهنگی باید برای انجام پایش و رصد به شکل صحیح و اثرگذار، از نیروهای بومی بافت و متخصص بهره بگیرد و این امر به طور قطع می‌تواند در بهبود مدیریت بافت تاریخی اثرگذار باشد.

سفید تصریح کرد: به طور قطع اگر مسائل و خدمات شهرداری توسط کارشناس بومی در قالب قرارداد و تفاهم نامه‌های منطقی پایش شوند، حس اعتماد بین شهروندان افزایش می‌یابد.

رئیس شورای اسلامی شهر یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر تقویت خدمات شهری تاکید کرد و اظهار داشت: بهبود و ارتقا کیفیت خدمات شهری از اولویت‌های شورای شهر است و تلاش ما استفاده از همه ظرفیت‌ها برای تحقق این امر است و امیدواریم در نهایت بتوانیم رضایت مردم و رسیدن به حد استانداردی از خدمات را محقق کنیم.

سفید از یزد به عنوان شهری دارای میراث غنی به لحاظ گردشگری و فرهنگی یاد کرد و افزود: این ویژگی‌ها هر سال تعداد زیادی گردشگر از داخل و خارج کشور به سوی یزد روانه می‌کند بنابراین ضروری است برنامه‌های کاربردی و مهم برای خدمات رسانی بهتر به مردم و گردشگران از یک سو و حفظ و حراست از بافت تاریخی از سوی دیگر، اجرا شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش تیم پایش نوروزی معاونت خدمات شهری شهرداری یزد در ایام نوروز امسال در بافت تاریخی گفت: نتایج به دست آمده از پایش و رصد این تیم باید مدنظر و توجه تمام واحدهای شهرداری یزد باشد و برای رفع نواقص بافت برنامه ریزی کنند.