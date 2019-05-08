به گزارش خبرنگار مهر، «کافه‌سرو» نام سایتی است که به تازگی با حضور برخی اهالی فرهنگ راه اندازی شده و در معرفی آن آمده است: کافه سرو، فضایی است برای بیان اندیشه‌های گوناگون و پدیدآورندگان آن در محتوای ویدئوها دخالتی ندارند و فقط می‌کوشند مراقب استانداردهای علمی و معیارهای فرهنگی‌هنری در دعوت از مهمانان باشند تا سطح کارها بالا باقی بماند. بنابراین در کافه‌سرو هر کس مسئول سخنان خود است و آزادانه رأی و نظر شخصی خود را در چارچوب قوانین جامعه بازمی‌گوید.

«محمد منصور هاشمی» که راه اندازی این سایت ویدئویی را به عهده داشته در این باره به خبرنگار مهر گفت: این سایت به تازگی شروع به کار کرده و پایه آن یک سایت ویدئویی است که محتوای آن به طور کلی شامل مباحث فرهنگی و علوم انسانی تا مباحث اندیشه، ادبیات و هنر است که به صورت درس‌گفتار و یا سخنرانی ارائه شده‌اند و بعضی مباحث هم درباره کتاب یا به شکل گفتگو است.

این پژوهشگر فلسفه افزود: سایت «کافه سرو» کاملاً شخصی است و با سرمایه فردی راه اندازی شده و ایده آل آن این است که دسترسی رایگان به دانش برای همه فارسی زبان‌ها فراهم کند، همه کسانی که در این سایت فعالیت می‌کنند، حضورشان افتخاری است و مشاورانی که به سوالات مخاطبان پاسخ می‌دهند همه حضور افتخاری دارند. بنابراین هزینه‌ها پایین نگه داشته شده برای اینکه مجموعه‌ای فراهم آید که بتواند دانش و اندیشه را به مخاطبان خود به صورت رایگان و خلاقانه معرفی کند، فارغ از مدل‌های آموزشی سخیفی که مدل تست، کنکور و یا کلاس درس و غیره داریم.

وی افزود: بیش از هر چیزی قصدمان این است که آگاهی و دانش عمومی را بالا ببریم برای همین، از مباحث اقتصادی تا مباحث مربوط به هنر و جامعه شناسی در آن هست و بیشتر به صورت پایه‌ای به موضوعات پرداخته شده تا مباحث روز و بحث‌های جنجال برانگیز. چنانچه در سایت هم گفته شده، اعتقاد به مناظره یا مباحثه چیز خوبی است، ولی گفتگو هم چیز خوبی است و ما سعی کردیم این امکان را از طریق این سایت برای همه فراهم کنیم که حرفشان را بزنند و اطلاعات دقیق و قابل تأملی را به مخاطبان منتقل کنند. هدف ما در این سایت این است که برای کسانی که به مباحث فرهنگی و اندیشه‌ای علاقه دارند ولی به آن دسترسی ندارند، اطلاعات و دانش معتبری فراهم کنیم.

عضو هیئت علمی بنیاد دایره المعارف اسلامی با اشاره به بخش «پرسش‌ها و مشورت‌ها» در سایت کافه سرو توضیح داد: در این سایت، مجموعه‌ای از مشاوران را داریم که حضوری کاملاً افتخاری دارند و قرار است به سوالات مخاطبان خود در حوزه‌های مختلف علوم انسانی پاسخ گویند. یعنی شاید برای اولین بار باشد که ما در این سایت به صورت رایگان به سوالات مخاطبان خود پاسخ می‌گوئیم. اسامی این مشاوران بدین شرح است: محسن آزرم، مجید اخگر، الهام اعتمادی، ایمان افسریان، حمیده بحرینی، فریبا پات، نعیمه پورمحمدی، سحر ترهنده، مالک حسینی، هادی حیدری، حسین خندق‌آبادی، مصطفی رستگاری، شهرام زارع، علی سرزعیم، احمد شکرچی، حسین شیخ‌رضایی، فاطمه صادقی، مسعود صادقی، هادی صمدی، نیر طهوری، بابک عباسی، مهرداد عباسی، پروانه عروج‌نیا، میلاد عظیمی، محمد فدایی، فریده فرنود فر، احمدرضا قائم مقامی، امیر مازیار، فاطمه مینایی، امیر نصری، محمدمنصور هاشمی، غزاله هدایت، لیلا هوشنگی و مهدی یزدانی خرم.

محمد منصور هاشمی در پایان تصریح کرد: این سایت زیر نظر من و حسین خندق آبادی اداره می‌شود و مسئول تولید و پخش آن فرناز پیمان پور است.

علاقمندان مباحث اندیشه می‌توانند از این آدرس مطالب کافه سرو را دنبال کنند.