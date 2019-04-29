  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۰۵

رئیس صندوق نوآوری به مهر خبر داد:

محدودیتی برای حمایت از استارت آپهای فعال حوزه شهری وجود ندارد

محدودیتی برای حمایت از استارت آپهای فعال حوزه شهری وجود ندارد

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تسهیلات نامحدودی برای استارت آپهای فعال در زمینه مدیریت شهری در نظر داریم گفت: قرار است مشکلات در این حوزه اعلام و توسط محققان پیگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی وحدت در حاشیه رویداد ارائه نیازهای فناورانه و نوآورانه شهرداری تهران در حوزه مدیریت پسماند شهری که امروز در تالار ایوان شمس برگزار شد به خبرنگار مهر گفت: امروز شاهد یکی از رویدادهایی هستیم که با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی بوده که می‌تواند به معرفی فرصت‌های پسماند در حوزه شهری منجر شود و توسط استارت آپها و شرکتهای دانش بنیان مورد پیگیری قرار بگیرد.

وی افزود: این نوع نگاه به توانایی شرکت‌های دانش بنیان که با هزینه کمتر و فرصت بیشتر به حل معضلات بپردازند، ارزشمند است؛ شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها می‌توانند به حوزه مدیریت شهری ورود پیدا کنند این امر امکان درامدزایی را در اختیارشان قرار خواهد داد.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی تاکید کرد: این صندوق می‌تواند ظرفیت‌های کامل را در این زمینه فعال کند؛ به صورتیکه معضلات از سوی شهرداری مطرح و توسط شرکت‌های دانش بنیان و استارت آپها پیگیری شود و از سوی دیگر صندوق نوآوری در راستای اجرای آن حمایت می‌کند.

وی در پاسخ به این سوال که میزان بودجه برای این استارت آپها و شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته شده است گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی محدودیتی برای تأمین بودجه استارت آپهای فعال در زمینه مدیریت شهری ندارد.

وی گفت: در حال حاضر ۵۰۰ شرکت دانش بنیان و استارت آپ در این زمینه فعالیت می‌کنند و صندوق نوآوری و شکوفایی بستر را علاوه بر این شرکتها، برای شرکتها و استرات آپهای دیگر فراهم می‌کند.

کد مطلب 4603459

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها