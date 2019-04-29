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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۴۴

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های دارت کشور

درخشش ورزشکار چهارمحالی در رقابت های دارت کشور

شهرکرد- ورزشکار استان چهارمحال و بختیاری مقام نخست مسابقات آزاد دارت کشوری در نجف آباد را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری، مسابقات آزاد دارت کشوری با عنوان جام مهر در نجف آباد اصفهان برگزار شد و آذر شاکریان ورزشکار هیئت بیماران خاص و پیوند اعضا استان توانست در بخش دوبل این رقابت‌ها به همراه فاطمه صفی در جایگاه نخست قرار گیرد.

در رقابت‌های آزاد دارت کشوری بیش از ۱۰۰ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

این مسابقات روزهای پنجم و ششم اردیبهشت ماه به میزبانی باشگاه ورزشی دارت تن آرا در مجموعه تفریحی شیخ بهایی نجف آباد برگزار شد.

کد مطلب 4603471

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