سولانا با رئیس مجلس لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی لبنان، "خاویر سولانا" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تحولات کنونی لبنان و منطقه را با "نبیه بری" رئیس مجلس نمایندگان لبنان مورد بحث و بررسی قرار دادند.

سولانا پس از این دیدار با ابراز خرسندی از حضور خود در بیروت به خبرنگاران گفت : نشست خوبی با بری داشتم و وی در تلاش برای کمک به خارج کردن لبنان از وضعیت کنونی آن است.

وی افزود : اتحادیه اروپا به کمک های خود در سریعترین زمان ممکن ادامه خواهد داد همانطور که درگذشته نیز این کار را از طریق اعزام نیروهای پاسدار صلح بین المللی (یونیفل) و اجلاس اقتصادی پاریس 3 انجام دادیم.

وی افزود : نمی توانم وارد جزئیات شوم اما این را می توانم بگویم که هم اکنون میزان خوش بینی من بیشتر از زمان آغاز نشست با رئیس مجلس لبنان است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت : امیدواریم که روزهای آینده شاهد پیشرفتی در مسیر صحیح برای برگزاری اجلاس موفقیت آمیزی در شهر ریاض باشد و تا آن زمان همکاری را با دوستان عرب خود افزایش خواهیم داد.

اجلاس سالیانه سران عرب قرار است روزهای 28 و 29 ماه جاری میلادی در شهر ریاض برگزار و در آن تحولات منطقه ای بویژه لبنان، فلسطین و عراق مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سفر دوره ای خود را به کشورهای لبنان، عربستان و سوریه آغاز کرد و قرار است با "فواد سنیوره" نخست وزیر لبنان نیز گفتگو کند.