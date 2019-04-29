به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین رنجبران ظهر دوشنبه در جشنواره یک روزه زایمان طبیعی، ماماها را فرشتگان زمینی و امانت دار الهی دانست و اظهار کرد: ماماها در نظام خلقت وسیله هستند و تلاش می‌کنند که تولد نوزاد بدون عارضه باشد.

وی با بیان اینکه باید نقش ماماها در جامعه پر رنگ و احیا شود، گفت: ترویج زایمان طبیعی در جامعه مستلزم فعالیت ماماها است.

دکتر رنجبران به عوارض سزارین اشاره کرد و افزود: مرگ و میر در سزارین ۴ برابر بیشتر از زایمان طبیعی است.

معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ادامه داد: بر اساس پژوهشی علل سزارین ترس از درد، ترس از آسیب به فرزند و توصیه نابجا اطرافیان به مادر است و زمانی که مشاوره توسط ماماها انجام می‌شود تغییر نگرش در ۸۶ درصد اتفاق می‌افتد.

دکتر رنجبران به کاهش ۱۰ درصدی سزارین از سال ۹۲ تا کنون اشاره کرد و گفت: آمار سزارین در کشور ۶۱ درصد است درحالی که این رقم باید به ۲۰ درصد برسد و باید اقدامات خوبی در این زمینه صورت گیرد.