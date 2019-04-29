ترویج زایمان طبیعی بسته مهم طرح تحول سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، تورج اسدی ظهر دوشنبه در جشنواره یک روزه زایمان طبیعی با بیان اینکه ۱۵ اردییبهشت ماه توسط سازمان جهانی بهداشت روز ماما نامگذاری شده است، گفت: مامایی به عنوان رشته‌ای از علوم بالینی جزو کهن‌ترین علوم است و در نظام سلامت جایگاه خاصی دارد.

وی به نقش ماماها در حوزه سلامت اشاره کرد و افزود: مرگ و میر مادران شاخص مهمی است که ماماها نقش مؤثری در کاهش آن دارند.

دکتر اسدی ادامه داد: شعار امسال روز جهانی ماما" ماما حامی حقوق زنان" است که به نقش ویژه ماماها در ارائه خدمات با کیفیت اشاره می‌کند.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان اینکه ماماها در برنامه تحول سلامت نقش ویژه ای دارند، گفت: بسته ترویج زایمان طبیعی به عنوان یکی از بسته‌های مهم در تحول سلامت است که با همت همکاران توفیق چشمگیری در آن داشتیم.

وی ترویج زایمان طبیعی در جامعه را بسیار مهم دانست و گفت: بهسازی فضای فیزیکی، ساخت LDR، مساعد کردن فضاهای بیمارستانی،حرمت نهادن به مادری که مراجعه می‌کند از اقدامات سال‌های اخیر است ولی مهمترین اقدام فرهنگ سازی در حوزه ترویج زایمان طبیعی است و این جشنواره نیز در این راستا برگزار شده است.

دکتر اسدی با تاکید بر فرهنگسازی در زمینه ترویج زایمان طبیعی، بیان کرد: باید با آموزش و بالابردن آگاهی مادران، تغییر نگرش و رفتن به سمت زایمان طبیعی را انجام دهیم.

مدیر درمان دانشگاه علوم پزشکی بابیان اینکه هدف ما زیر سوال بردن سزارین نیست، افزود: سزارین یک روش درمانی است و درمواردی باید از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه هدف اصلی ما خدمت مؤثر به مادر و زایمان ایمن است، گفت: آموزش کافی و مؤثر می‌تواند تغییر نگرش را ایجاد و منجر به تغییر رفتار شود.