خودکفایی ایران در تولید و تامین واکسن دامی

محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه آئین گرامیداشت روز جهانی دامپزشکی وتجلیل از دامپزشکان نمونه مازندران اظهار داشت: تاکنون در تأمین واکسنهای مربوط به بیماریهای خاص در دام و حتی طیور مشکلی در عرضه وجود نداشته و به خوبی در این بخش در کشور مدیریت شده است.
رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین به اولویتهای جدی این سازمان برای واکسینه کردن دامها در کشور اشاره کرد و گفت: از سال گذشته توسعه واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان آغاز شده و دستاوردهای خوبی داشته و امسال نیز به طور جدی ادامه خواهد یافت.
صفری ادامه داد، در حوزه تب مالت نیز سازمان نظام دامپزشکی کشور به عنوان مجری برنامه و سیاستهای ابلاغی سازمان دامپزشکی، دامها را تحت معاینه و اولویت خود قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد که حدود ۸۰ میلیون دام سبک شامل گوسفند و بز، ۸ میلیون رأس گاو وگاو میش و همه طیور گوشتی و تخم گذار علیه تب مالت و آنفولانزا واکسینه خواهد شد.
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