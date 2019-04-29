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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

در گفتگو با مهر مطرح شد:

خودکفایی ایران در تولید و تامین واکسن دامی

خودکفایی ایران در تولید و تامین واکسن دامی

ساری - رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور گفت: با تلاش‌های انجام شده، خوشبختانه اکنون ایران در تولید وتامین انواع واکسن‌های مورد نیاز دام و طیور درکشور خودکفا شده ونیازی به واردات ندارد.

محمدرضا صفری در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه آئین گرامیداشت روز جهانی دامپزشکی وتجلیل از دامپزشکان نمونه مازندران اظهار داشت: تاکنون در تأمین واکسن‌های مربوط به بیماری‌های خاص در دام و حتی طیور مشکلی در عرضه وجود نداشته و به خوبی در این بخش در کشور مدیریت شده است.

رئیس سازمان نظام دامپزشکی کشور همچنین به اولویت‌های جدی این سازمان برای واکسینه کردن دام‌ها در کشور اشاره کرد و گفت: از سال گذشته توسعه واکسیناسیون آنفولانزای پرندگان آغاز شده و دستاوردهای خوبی داشته و امسال نیز به طور جدی ادامه خواهد یافت.

صفری ادامه داد، در حوزه تب مالت نیز سازمان نظام دامپزشکی کشور به عنوان مجری برنامه و سیاست‌های ابلاغی سازمان دامپزشکی، دام‌ها را تحت معاینه و اولویت خود قرار خواهد داد.

وی اضافه کرد که حدود ۸۰ میلیون دام سبک شامل گوسفند و بز، ۸ میلیون رأس گاو وگاو میش و همه طیور گوشتی و تخم گذار علیه تب مالت و آنفولانزا واکسینه خواهد شد.

کد مطلب 4603542

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