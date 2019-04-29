توضیح فدراسیون کشتی در مورد برکناری بنی تمیم

به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار خبری با عنوان «متن نامه مجمع کشتی برای برکناری بنی تمیم / شکست ائتلاف خادم» در خبرگزاری مهر، روابط عمومی فدراسیون کشتی جوابیه ای را برای این خبر ارسال کرد. در این توضیح آمده است:

«سمینار رؤسای هیئت‌های کشتی به عنوان اکثریت مجمع فدراسیون دیروز (یکشنبه) برگزار شد و برخلاف ادعای عنوان شده صحبتی مبنی بر برکناری آقای حمید بنی تمیم از سرپرستی فدراسیون مطرح نشده است. موردی که در متن نامه خبرگزاری مهر که با بداخلاقی (موضوعی که در جلسه سمینار تأکید شد به هیچ عنوان رسانه‌ای نشود) توسط برخی در اختیار این خبرگزاری قرار گرفته است نیز به آن اشاره شده است.

اما موضوع بسیار تعجب برانگیزی که در متن منتشر شده از سوی خبرگزاری مهر به عنوان یک رسانه متعلق به یکی از ارکان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی دیده می‌شود این است که در حالی که هنوز تأیید صلاحیت کاندیداها مشخص نشده است، با نام بردن از یک کاندیدای خاص، آرای سایر کاندیداهای محترم که اکثر آنها از قهرمانان المپیک و جهان هستند (ذکر اسامی آنها پس از تأیید صلاحیت‌ها قانونی نیست) را به نام وی زده‌اند.

بار دیگر تأکید می‌شود که طبق اساسنامه فدراسیون کشتی آقای حمید بنی تمیم تا ۱۵ اردیبهشت ماه سرپرست قانونی فدراسیون کشتی است و پس از آن نیز انتخاب سرپرست با معرفی وزارت محترم ورزش و جوانان و تأیید مجمع انجام می‌شود.»

توضیح مهر: متن نامه امضا شده در اختیار گروه ورزشی مهر قرار دارد تا مهر تأییدی بر خبر منتشر شده در این مورد باشد.