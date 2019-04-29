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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۲۱

فردا شروع می شود؛

سفر نخست وزیر عراق به ۳ کشور اروپایی

سفر نخست وزیر عراق به ۳ کشور اروپایی

یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق از سفر عادل عبدالمهدی به سه کشور اروپایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، یک منبع در دفتر نخست وزیری عراق از سفر عادل عبدالمهدی به سه کشور اروپایی خبر داد.

این منبع بیان کرد: سفر اروپایی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق فردا سه شنبه، از هلند شروع می‌شود و سپس وی به آلمان و به دنبال آن فرانسه سفر می‌کند.

منبع عراقی تاکید کرد: وی با مقامات این سه کشور دیدار و گفتگو خواهد کرد.

درباره موضوعات این سفر هم این منبع عراقی گفت: مهمترین موضوعاتی که عبدالمهدی مورد بحث و رایزنی قرار خواهد داد، ثبات در عراق و بازسازی مناطق آزاد شده از لوث تروریستهاست.

کد مطلب 4603611

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