مدیران غیربومی مرند باید در این شهر ساکن شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، ظهر امروز در همایش روز شوراها که با حضور نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس، شهردار مرند و اعضای شوراهای این شهرستان در فرهنگسرای شهرداری مرند برگزار شد، شوراها را همراه و از متن مردم دانست و ابراز داشت: اعضای شوراهای اسلامی باید در جهت اعتماد مردم حرکت کنند، باید آسیب شناسی کنیم چرا که کارهایی که می‌توانستیم در شورا انجام دهیم باید بیش از این می‌شد.

وی با اشاره به جایگاه محکم قانونی شورای اسلامی شهر افزود: در قانون اساسی ۷ اصل ویژه شورای اسلامی شهر آمده که برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی و… تلاش کنند.

امام جمعه مرند شورای شهر را محلی برای مسابقه در خدمت دانست و اظهار داشت: شوراهای اسلامی شهر باید برای رفع تبعیض تلاش کنند، اما مردم گاهی این قضایا را شاهد هستند، در قانون نیز آمده که استانداران، فرمانداران و دیگر مقامات ملزم هستند در چارچوب اختیارات شوراها با آنها همکاری کنند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده با اشاره به اینکه خدمات کمی در طول ۲۰ سال عمر شورا صورت نگرفته است، تاکید کرد: شورا یک نهاد قرآنی است و باید ببینیم در طول این سال‌ها فعالیت شوراها چه نکات مثبت و منفی داشته و دلیل این آسیب‌ها و کم کاری‌ها چه بوده است.

وی گفت: شهرداری مرند میلیاردها بدهی دارد، اما بودجه بیت المال باید برای مردم خدمات و رفاه، هزینه شود نه اینکه در جهت پرداخت بدهی‌های شهرداری خرج شود.

امام جمعه مرند گفت: چرا مدیرانی که میلیاردها خسارت به این شهر زدند بازخواست نمی‌شوند چرا تشکیلات قضائی وارد عمل نمی‌شود؟

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده در ادامه با اشاره به آغاز به کار مجدد پروژه جواهر در مرکز شهر مرند اذعان داشت: مردم حق دارند از تعطیلی چندین ساله این پروژه گلایه کنند، حالا باید ببینیم که این پروژه مجدد به تعطیلی کشیده می‌شود یا خیر.

وی اظهار داشت: پیمانکار بومی گرفتن برای اجرای پروژه‌های این شهر، یک افتخار نیست، بلکه پیمانکار بومی و سریع باکیفیت باید مدنظر باشد.

امام جمعه مرند با انتقاد از عدم سکونت برخی مدیران غیربومی در شهرستان مرند خاطرنشان کرد: برخی مسئولین در شهرستان مرند، غیربومی هستند و با ماشین دولتی رفت و آمد می‌کنند این درست نیست، این مدیران باید در مرند ساکن شوند، این درست نیست که ریاست در مرند برای برخی مدیران خوب باشد اما از امکانات و رفاه کلانشهر تبریز بهره مند شوند.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده خطاب به فرماندار ویژه مرند گفت: ترمینال شهر مرند در شأن مردم مرند نیست و اتومبیل‌های آن برای عصر قاجار است، مدیران باید ببینند که مردم با چه مشکلاتی از مرند به شهرهای دیگر سفر می‌کنند.

وی در بخش دیگری با اشاره به ضرورت رعایت قوانین عنوان کرد: ساخت وسازهای بدون پروانه در این شهر صورت گرفته که هم اکنون مشکلاتی برای شهر ایجاد کرده، برخی به خاطر پول، قوانین را زیر پا می‌گذارند.

امام جمعه مرند با بیان اینکه عزت امروز به راحتی به دست نیامده است، تاکید کرد: مردم صاحب و حافظ این مملکت هستند و مردم اگر تبعیض و بی اعتمادی ببینند از مسئولان حمایت نخواهند کرد.