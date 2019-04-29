نیازهای ویژه بانوان و کودکان سیل زده خوزستان موردارزیابی قرارگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فرانک موسوی ظهر امروز دوشنبه در جلسه کارگروه بهداشت ستاد بحران خوزستان که که با حضور معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: برخی از مناطق خوزستان بیش از یک ماه است که درگیر سیلاب هستند و شرایط خوزستان شرایط اورژانسی بود.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی نیروهای مسلح و مردم با اتحاد و همدلی به صورت شبانه روزی پای کار بودند و همکاری بین مردم بعد از کمک‌های دولتی و غیر دولتی باعث شد بتوانیم بحرانی به این بزرگی را پشت سر بگذاریم.

وی بیان کرد: سیلاب در خوزستان با سایر استان‌ها متفاوت بود چرا که مدت طولانی‌تری را درگیر سیل بودیم و همین امر مسئولیت‌های استان را نسبت به مردم سخت‌تر کرده بود که جا دارد از استاندار خوزستان و سایر مسئولانی که تلاش شبانه روزی برای مدیریت سیلاب داشتند قدردانی کنیم.

موسوی تصریح کرد: از همان ابتدای سیلاب در مناطق استان نیازسنجی‌های را در دستور کار داشتیم و نیازهای ویژه بانوان و کودکان مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

وی گفت: با کمک سازمان بهزیستی و سایر دستگاه‌های متولی تا آنجا که در توان من بود نیازهای ضروری بانوان و کودکان را تهیه کردیم؛ کانون پرورش فکری نیز در این ایام در کمپ‌ها فعالیت‌های خوبی را برای کودکان برگزار کرد که جای تقدیر دارد.

موسوی بیان کرد: شاید در سیلاب اخیر بیشترین آسیب را بانوان و کودکان دیدند به همین دلیل تیم‌های مختلف به مددکاری به مناطق اعزام شدند که در این زمینه اقدامات خوبی برای زلزله زدگان انجام شد.

وی ادامه داد: همچنین سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه به خوبی با ما همکاری داشتند، تیم‌های مددکاری، روانشناسی در حوزه‌های مختلف اثرگذاری خود را در مناطق سیل زده داشتند.

موسوی گفت: بررسی مسائل بهداشتی و درمانی از اقدامات ویژه ای بود که صورت گرفت، همچنین خدمات ویژه ای به زنان باردار ارائه شد.

وی اظهار کرد: همدلی و اتحاد مردم با دولت شاید در دوران دفاع مقدس نیز مشاهده شد و در این سیلاب اخیر بار دیگر مردم نشان دادند هنوز در کنار یکدیگر و نظام ایستاده اند.