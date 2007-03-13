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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۲:۵۹

یک متخصص علوم تربیتی:

خانه تکانی از کلیدهای طلایی کاهش استرس در افراد است

خانه تکانی از کلیدهای طلایی کاهش استرس در افراد است

معمولا وقتی افراد دچار استرس می شوند برای رهایی از استرس به آنها پیشنهاد می شود که در یک جا ننشینند و با تغییر مکان وسایل منزل از ابتلا به افسردگی ، غم و اندوه و استرس ممانعت به عمل آورده و احساس مفید بودن داشته باشند بنابراین خانه تکانی می تواند یکی از کلیدهای طلایی کاهش استرس در بین ایرانیان باشد.

دکتر علیرضا عراقیه ، متخصص علوم تربیتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رها شدن از وجود برخی وسایل غیرضروری و نیز اهداء وسایل نیمه استفاده به دیگران، از دیگر فواید خانه تکانی بوده و مهمترین رابطه آن با کاهش استرس در افراد این است که به افرادی که اغلب از استرس زیاد رنج می برند توصیه می شود که وسایل بلااستفاده مانده خود را به دیگران داده یا دور بریزید تا در محیطی فارغ از شلوغی های ناشی از وسایل غیر ضروری و جاگیر به آرامش نسبی دست یابند.

به اعتقاد وی ، اگر افراد در انجام خانه تکانی از کمک و مساعدت های اقوام و دوستان خود نیز یاری بگیرند، در این صورت به درک متقابل و بیشتری نسبت به اطرافیان خود رسیده و با روحیه شادتری به رشد اجتماعی، روحی و روانی و عاطفی خواهند رسید.

این متخصص علوم تربیتی ، تنفس در هوای مطلوب بهاری ، سبزی طبیعت در بهار و نیز رفتن به کوه و دشت همراه با خانواده از دیگر راهکارهای کاهش استرس در ایام نوروز خواهد بود ضمن اینکه استراحت در تعطیلی چند روزه عید نوروز باعث رهایی ذهن از برخی مشغله های روزمره زندگی در افراد می شود که این امر نیز در پایین آوردن میزان استرس افراد موثر واقع می شود. 

کد مطلب 460365

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