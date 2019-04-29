آبدهی رودخانه های حوضه گرگانرود و قره سو تداوم دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فرازجو بعدازظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: میزان بارش در استان، از ابتدای سال آبی تا هشتم اردیبهشت سال جاری، ۶۶۱ میلی متر بوده است که نسبت به مدت مشابه درازمدت ۷۹ درصد و نسبت به سال آبی گذشته حدود ۸۲ درصد افزایش را نشان می دهد.

وی افزود: با توجه به وقوع بارندگی از دوم اردیبهشت تا چهارم اردیبهشت در سراسر گلستان به ویژه در شرق استان که در منطقه تنگراه ۱۰۷ میلی متر بوده و همچنین روند ذوب برف ارتفاعات منجر به افزایش و تداوم آبدهی در رودخانه های بالادست استان شده است.

فرازجو گفت: روز ۹ اردیبهشت ۹۸ مجموع آبدهی رودخانه گرگانرود، ایستگاه گنبد و رودخانه های نرماب، چهل چای و خرمالو در بالادست سد وشمگیر حدود ۱۰۶ متر مکعب برثانیه است که تداوم آبدهی رودخانه گرگانرود و قره سو تا روزهای آتی همچنان محتمل است.

وی تأکید کرد: لذا از هم استانی ها خواهشمندیم همچنان از نزدیک شدن به رودخانه ها، مسیل ها، مخازن سدها و مناطق مستعد وقوع سیل خودداری کنند.