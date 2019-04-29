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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۲

مدیرکل دفتر امور اقتصادی سازمان شهرداری‌های کشور:

فرهنگ تاب آوری و نقدپذیری در شوراهای اسلامی باید نهادینه شود

فرهنگ تاب آوری و نقدپذیری در شوراهای اسلامی باید نهادینه شود

اراک- مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور گفت: فرهنگ تاب‌آوری و نقدپذیری هنوز در شوراهای اسلامی کشور نهادینه نشده و این مهم باید مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کوشش تبار روز دوشنبه در همایش شوراهای اسلامی استان مرکزی به مناسبت نهم اردیبهشت، روز شوراها در اراک، اظهار داشت: فرهنگ شورایی بودن داشتن تاب آوری و نقد پذیری است که بزرگترین نمایانگر یک فرد در شورا به شمار می‌رود، اما هنوز در شوراهای کشور این مهم نهادینه نشده است.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور با اشاره به اینکه مامن شوراهای شهر و روستا، فقط شهرداری و شهردار نیست افزود: یکی از اشکالاتی که در شوراها جاری است اینکه شوراها به شدت در حیطه شهردار و شهرداری‌ها کار می‌کنند در حالی که حیطه وظایف و اختیارات شوراها این است که با دیگر دستگاه‌ها نیز ارتباط برقرار کند و آنها را نیز مدنظر قرار دهند.

کوشش تبار خاطرنشان کرد: لذا باید روابط شوراها با دستگاه‌ها جدی تر برقرار شود آن وقت می‌توانیم کمک کار دستگاه‌های اجرایی در جهت بهبود شرایط استان و کشور باشیم.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان داشت: فرهنگ سازی در جامعه از دیگر وظایف شوراها است که در این مؤلفه نیز حضور شوراها کمرنگ می‌باشد. شوراها نباید تحت تأثیر یک فرد و یک جریان قرار بگیرند. شورا نباید به سمتی برود که یک فرد و یک جریان در تصمیم گیری های کلان آن تأثیر گذار باشد، این خیانت به امانت و رأی اعتماد مردم و جامعه و شهر و استان است.

وی ادامه داد: یکی از تهدیدهای شوراها در کشور این است که در برخی اوقات اعضای شورا نقش تصمیم گیری جمعی را فراموش می‌کنند و یک فرد یا یک جریان بر دیگر اعضا تأثیر می‌گذارد.

مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بیان داشت: باید سعی شود فرهنگ منفعت جمعی و منافع مردم به منفعت طلبی فردی چیره شود و رفتار باید به سمتی سوق پیدا کند که جمع تصمیم بگیرند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: از سوی دیگر اعضای شورا باید به قوانین و مقررات اشراف کامل داشته باشند، اگر چنین نباشد با تمام اعتمادی که مردم به اعضای شورا دارند می‌تواند تصمیمات خطرناک و تخریب‌کننده گرفته شود.

کد مطلب 4603706

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