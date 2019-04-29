به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حمزه ظهر دوشنبه در مصاحبه مطبوعاتی اعضای شورای شهر همدان با خبرنگاران با بیان اینکه حدود دو سال از عمر شورای شهر در دوره پنجم می‌گذرد اما عملاً اتفاق خاصی برای مطبوعات همدان رخ نداده است، گفت: هر چه درد و دل کردیم اتفاقی نیفتاد و قول شورای شهر دوره چهارم و پنجم و شهرداری به رسانه‌ها عملی نشده است.

وی با بیان اینکه درخواست یک ساختمان رسانه برای مطبوعات همدان را داشتیم و بارها نیز این موضوع را عنوان کردیم اما دیگر این ساختمان را نمی‌خواهیم چرا که اگر باز هم موضوع را تکرار کنیم شأن رسانه‌ها پایین می‌آید، اظهار داشت: شر شورا و شهرداری همدان به ما نرسد خیرش را نمی‌خواهیم.

حمزه با بیان اینکه یک سال و نیم پیگیر پرداخت مطالبات رسانه‌ها از شهرداری همدان هستیم اما خبری نیست، اظهار داشت: در هیئت مدیره خانه مطبوعات تصمیم جدی برای دستگاه‌هایی که مطالبات رسانه‌ها را پرداخت نمی‌کنند داشتیم که به زودی اعلام می‌شود.

کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان اصلاً دغدغه‌ای برای مطبوعات ندارد

وی با بیان اینکه از کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان برای برگزاری جلسه مرتبط با مطبوعات بارها درخواست داشته‌ایم، اظهار داشت: به نظر می‌رسد کمیسیون فرهنگی شورای شهر همدان اصلاً دغدغه‌ای برای مطبوعات ندارد.

حمزه با تاکید بر اینکه ما به شورای شهر دوره بعد و شهردار بعدی دل می‌بندیم، عنوان کرد: البته برخی از اعضای شورای شهر همدان نیز از انتقادات ناراحت می‌شوند.

رئیس شورای شهر همدان نیز در پاسخ به صحبت‌های مدیرعامل خانه مطبوعات استان همدان با بیان اینکه به شهردار همدان انتقاد داریم چرا که قول خود را عملی نکرده است، گفت: در جلسه‌ای با حضور شهردار همدان، مدیر مالی شهرداری و مدیر روابط عمومی شورای شهر موارد به شهردار اعلام شد و عنوان کردیم که به خاطر پرداخت نکردن مطالبات رسانه‌ها؛ خود را زیر سوال برده‌اید.

کامران گردان بیان اینکه مطالبات رسانه‌ها به نسبت هزینه‌های شهرداری ناچیز است، گفت: این انتقاد به شهرداری وارد است و در این حوزه کوتاهی صورت گرفته است.