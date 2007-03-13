انعقاد توافقنامه بین رئیس دانشگاه تهران و یک خیر خوابگاه ساز

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نقشه های خوابگاهی که در کوی پسران دانشگاه تهران ساخته خواهد شد مطابق نقشه های "تیپ" وزارت علوم است و ظرفیت استاندارد آن معادل 280 نفر است.

سید مهدی قمصری ادامه داد : خیر خوابگاه ساز قول داده است تا این خوابگاه را ظرف مدت یکسال آماده بهره برداری کند و این امید وجود دارد که اسکان دانشجویان متقاضی خوابگاه دانشگاه تهران با کمک خیرین خوابگاه ساز با سهولت بیشتری صورت گیرد.

به گفته معاون دانشگاه تهران، خیر خوابگاه ساز پنج شنبه 24 اسفند ماه از کوی دانشگاه بازدید خواهد داشت تا شناسایی زمینی که در اختیار وی قرار خواهد گرفت، صورت گیرد.