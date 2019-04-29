انتخاب ۴ منطقه پایلوت برای دفع زباله های پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، در نخستین رویداد مدیریت هوشمند پسماند شهر که امروز در تالار ایوان شمس برگزار شد، اظهار کرد: به طور مجموع در ایران در طول شبانه روز ۵۸ هزار تن زباله تولید می‌شود اما در تهران به طور میانگین ۸ هزار و ۴۰۰ تن زباله یعنی نزدیک به ۱۵ درصد زباله کل کشور تولید می‌شود.

وی با بیان اینکه تولید زباله در سال‌های گذشته بیش از ۹ هزار تن بوده است و در ۹ ماهه انتهایی سال ۹۷ به هشت هزار و ۴۰۰ تن رسیده است، دلیل این کاهش را شرایط اقتصادی، همکاری بیشتر مردم و اقدامات مدیریت شهری عنوان کرد. البته سرانه تولید پسماند در جامعه روستایی ۵۰۰ گرم، در جامعه شهری ۸۰۰ گرم، در تهران هزار گرم اما در جهان حدود هزار و ۲۰۰ گرم است.

عبدلی با اشاره به برخی اقدامات پیش از تولید پسماند توضیح داد: کالای باکیفیت، کالای تهیه شده از مواد اولیه بازیافتی و کالایی که دارای قابلیت بازیافت باشد باید پیش از تولید پسماند به آن توجه شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران میزان رطوبت پسماند تولید شده در شهر تهران در طول شبانه روز را ۴۰۰ تن عنوان کرد و گفت: این میزان شیرابه در مرکز آراد کوه شناسایی شده است که با احتساب شیرابه سال‌های گذشته به چندین میلیون متر مکعب می‌رسد اما اگر هر خانوار چیزی نزدیک به ۵۰ سی سی از میزان رطوبت زباله خود را کاهش دهد تأثیر زیادی بر میزان کل رطوبت پسماند شهر تهران و کاهش آلودگی‌های محیط زیست و هزینه‌های شهر دارد.

به گفته عبدلی، حدود ۳۹ تا ۴۱ درصد از زباله‌هایی که در سطح شهر تهران جمع آوری می‌شود در ساعاتی غیر از زمانی است که شهرداری اعلام کرده و مأموران ما باید این میزان زباله را در طول روز جمع آوری کنند.

او با بیان اینکه دفع پسماند خشک به شکل کنونی شیوه درستی نیست، اظهار کرد: از سال ۱۳۳۵ محلی در اختیار شهرداری تهران برای دفع پسماند قرار گرفت. بخشی از پسماندها به کمپوست تبدیل می‌شود. اما بخش دیگری که تولید گاز متان می‌کند باید امحا شود که قرارداد این کار بسته شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند با اشاره شرایط موجود مدیریت پسماند در سطح شهر تهران ادامه داد: با کمک نواحی و مناطق ۲۲ گانه، روزانه با کمک پیمانکاران ۱۳۰ کیلومتر از سطح شهر تهران پاکسازی و نظافت می‌شود. از هشت هزار و ۴۰۰ تن پسماند تولیدی در شبانه روز، ۶ هزار و ۴۰۰ تن پسماند خانگی، ۷۰۰ تن سرشاخه و زباله حجیم و ۲ هزار و ۱۱ تن پسماند مخلوط از شهرک‌های اطراف تهران است. همچنین میزان پسماند خشک هزار تن و ۱۰۰ تن هم میزان پسماند صنعتی و پزشکی است.

به گفته عبدلی، هم اکنون تعداد مخزن‌های پسماند در سطح شهر تهران ۵۵ هزار مخزن است که این میزان تا سال گذشته حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار مخزن بود. همچنین ۲ هزار و ۴۵۰ ماشین آلات جمع آوری پسماند و ۱۵ هزار و ۱۰۰ نفر کارگر به طور روزنامه در سطح شهر تهران فعال هستند.

وی با اشاره به اپلیکیشن ها در حوزه مدیریت شهری اظهار کرد: در سال‌های گذشته هم نرم افزارهایی تهیه شده بود اما شرایط فعلی زندگی‌ها به صورت صنعتی پیش می‌رود و این عامل سبب شده خانواده‌ها در طول روز فرصتی برای ارتباط با شهرداری نداشته باشند اما حالا با این نرم افزارها این امکان فراهم شده است. البته این موضوع باید مدیریت شود که هم شهروندان برای ارتباط گیری راحت باشند هم شهرداری اقدامات بهتری در زمینه پسماند داشته باشد.

عبدلی درباره برنامه‌های آینده سازمان مدیریت پسماند هم گفت: یکی از موضوعات بسیار مهم که جای خالی آن در مدیریت شهری حس می‌شد این بود که طرح جامعی در شهرداری در حوزه پسماند وجود نداشت اما با همکاری شورای شهر بودجه‌ای تصویب و قرارداد تدوین این طرح با رعایت مسائل قانونی بسته شد. امیدواریم تا پایان ٩٨ طرح جامع مصوب شهرداری تهران به عنوان نقشه راه مدیریت پسماند اجرا شود.

این مقام مسئول از پیش بینی برنامه‌هایی برای تفکیک زباله خشک خبر داد و توضیح داد: این برنامه ما برای همه اقشار مختلف و بر اساس شرایط اقتصادی آنها طراحی شده است. به طوری که غرفه‌هایی برای خرید پسماندهای خشک شهروندان ایجاد کردیم که در ازای ارائه پسماند شأن پول دریافت می‌کنند.

عبدلی با بیان اینکه همه پسماند شهر تهران به آرادکوه منتقل می‌شود که شیوه درستی هم نیست، گفت: طرحی را تدوین کردیم بر این اساس که صد در صد پسماند شهر تهران در مناطق چهارگانه ای که فعلاً به عنوان پایلوت در شرق تهران انتخاب شده با رعایت کامل مسائل بهداشتی منتقل شود. این طرح به سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران برای جذب سرمایه گذار ارائه شده است.

او میزان پسماند تهران را که قابلیت تبدیل شدن به انرژی‌هایی مانند برق دارد را ۲۰۰ تا ۳۰۰ تن عنوان کرد و گفت: از سال ۹۶ این طرح برای جذب سرمایه گذار معرفی شده اما هنوز سرمایه گذاری برای آن اعلام آمادگی نکرده است.

اقتصاد ۵ هزار میلیارد تومانی پسماند در تهران

محمود میرلوحی هم در این مراسم با اشاره به توجه برنامه سوم توسعه شهر تهران به حوزه پسماند اظهار کرد: در برنامه سوم توسعه شهر تهران که دو ماه پیش تصویب شد، بیش از یک سوم مباحث به شهر هوشمند پرداخته است. این امر نشان می‌دهد باید به سمت هوشمندی حرکت کنیم.

این عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه امروز ۳۰۰ و یازده هزار مرکز تجاری در تهران وجود دارد، گفت: در همه کشورهای بزرگ انقلابی در حوزه کسب و کار رخ داده است، صاحبان کسب و کار در ایران هم باید خودشان را با شرایط جدید تطبیق دهند.

او هوشمندسازی را یک الزام دانست و با اشاره به هوشمندسازی پسماند توضیح داد: اقتصاد پسماند حدود ۵ هزار میلیارد تومان در تهران است. یکی از دستاوردهای دوره جدید کاهش میزان تولید پسماند در شبانه روز است، با این حال باید شورای عالی پسماند تشکیل دهیم چرا که مساله پسماند مساله کمی نیست و هیچ چیزی در این شهر نباید تلف شود.

میرلوحی ادامه داد: تفکیک از مبدا انتخاب نیست، بلکه ضرورت است. استارت آپها می‌توانند تأثیر زیادی در این زمینه داشته باشند.

به گفته او شهرداری تهران پارسال از پسماند ۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد.