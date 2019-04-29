شوراها بازوی ارزشمند نظام در راستای بهبود امور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز شورا در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و روستا که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد، گفت: شوراها یکی از مظاهر بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه شوراها برخواسته از آرای مردم است، افزود: شورای اسلامی شهر و روستا امروز نقش بی بدیلی در بخش‌های مختلف دارد.

فرمانداری رودسر با تاکید بر اینکه شوراها باید از همه توان و ظرفیت خود برای توسعه حوزه انتخابیه خود در ابعاد و شاخص‌های مختلف استفاده کنند، گفت: شوراها باید در این زمینه نگاه مسئولانه و متعهدانه داشته و تلاش کنند از طریق خدمت به مردم اعتماد عمومی را افزایش دهند.

اسماعیل پور با بیان اینکه دولت در تقابل با شوراها نیست، اظهار کرد: شوراها بی تردید بازوی ارزشمند انقلاب و نظام هستند و حضورشان در عرصه‌های مختلف می‌تواند کمک خوبی برای مسئولان در راستای پیشبرد و بهبود امور باشد.