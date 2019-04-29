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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۱:۲۲

فرماندار رودسر:

شوراها بازوی ارزشمند نظام در راستای بهبود امور هستند

شوراها بازوی ارزشمند نظام در راستای بهبود امور هستند

رودسر- فرماندار رودسر با اشاره به اینکه شوراها باید اعتماد عمومی را افزایش دهند، گفت: شورا بازوی ارزشمند نظام در راستای بهبود امور و پیشبرد اهداف هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعیل پور بعد از ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت روز شورا در جمع اعضای شورای اسلامی شهر و روستا که در سالن اجتماعات فرمانداری شهرستان رودسر برگزار شد، گفت: شوراها یکی از مظاهر بارز نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با بیان اینکه شوراها برخواسته از آرای مردم است، افزود: شورای اسلامی شهر و روستا امروز نقش بی بدیلی در بخش‌های مختلف دارد.

فرمانداری رودسر با تاکید بر اینکه شوراها باید از همه توان و ظرفیت خود برای توسعه حوزه انتخابیه خود در ابعاد و شاخص‌های مختلف استفاده کنند، گفت: شوراها باید در این زمینه نگاه مسئولانه و متعهدانه داشته و تلاش کنند از طریق خدمت به مردم اعتماد عمومی را افزایش دهند.

اسماعیل پور با بیان اینکه دولت در تقابل با شوراها نیست، اظهار کرد: شوراها بی تردید بازوی ارزشمند انقلاب و نظام هستند و حضورشان در عرصه‌های مختلف می‌تواند کمک خوبی برای مسئولان در راستای پیشبرد و بهبود امور باشد.

کد مطلب 4603799

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