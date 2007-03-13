همکاری رهبران دینی برای مباره با معضلات اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت؛ ادیان جهان و انعکاس اخبار مرتبط با آنها در خبرگزاری مهر

به گزارش خبرگزاری مهر پاپ بندیکت شانزدهم در دیدار با شورای پاپی ارتباطات اجتماعی واتیکان، بر قدرت رسانه در عصر امروز تأکید کرد و اظهار داشت: قدرت چشمگیر رسانه را می توان برای اهداف خیر و شر مورد استفاده قرار داد.

پاپ قدرت رسانه در عصر حاضر را مورد تأکید قرار داد

رهبر کاتولیکهای جهان از مدیران رسانه ها خواست تولید خبر را به سمت خیر مشترک هدایت کنند تا حقیقت حفظ ، از کرامت انسانی حمایت شده و نیازهای خانواده مورد احترام قرار گیرند.

محور سخنرانی پاپ در میان اعضای شورای پاپی ارتباطات اجتماعی نقش رسانه در شکل دهی به شخصیت جوان بود و بندیکت شانزدهم در این رابطه اظهار داشت که رسانه مسئولیت بزرگی در قبال رویکردهایی دارد که میان جوانان تقویت می شود.

بندیکت شانزدهم تصریح کرد: آموزش مناسب کودکان می تواند به واسطه مسئولیت پذیری رسانه های جمعی ارتقاء یافته و این امر تنها در شرایطی عملی می شود که آنها به کرامت انسانی، ارزش حقیقی ازدواج ، زندگی خانوادگی و دستاوردها و اهداف مثبت بشریت را به رسمیت شناخته و ترویج آنها را از اولویتهای خود قرار دهند.

پاپ طی دیدار روز جمعه خود تغییرات مهم صنعت رسانه چون افزایش قدرت رسانه الکترونیک و کمرنگ شدن نفوذ رسانه مکتوب را مورد اشاره قرار داد.

پاپ گفت: با وجود فرصتهای بسیاری که از سوی رسانه های تازه ایجاد شده است، اما باید توجه داشت پیامی که به اشکال مختلف به خانه میلیونها خانواده سراسر دنیا ارسال می شود مخرب و ویرانگر نباشد.

وی همچنین هدایت رسانه ها را به منظور ارائه حقیقت برعهده جوامع دینی دانست.

چین خواستار رابطه با واتیکان بدون دخالت پاپ است

یک اسقف چینی اظهار داشت: کلیسای کاتولیک رسمی چین خواستار روابط بهتر با واتیکان است، اما در عین حال خواستار حفظ فاصله پاپ در مسئله انتصاب روحانیون ارشد کاتولیک است.

زان سیلو که ماه می گذشته بدون اجازه از پاپ بندیکت به عنوان اسقف منطقه میندونگ در شرق استان فوجیان منصوب شد، به شدت مورد انتقاد پاپ قرار گرفت.

زانگ در آستانه نشست سالانه پارلمان چین که امروز (14 اسفند ماه) برگزار می شود، گفت: ما امیدواریم که بتوانیم تصدیق واتیکان را در این رابطه به دست آوریم، کاتولیکهای چین نیز امیدوار هستند در این روابط بهبودی حاصل شود، اما کلیسای رسمی پکن با ادعای واتیکان مبنی بر کنترل انتصاب اسقفها مخالف است.

وی افزود: ما براساس نیازهای کلیسای خود تصمیم گیری می کنیم و اعتقاد داریم که باید به ویژگیهای خاص کلیسا احترام گذاشت، دولت چین نمی تواند نسبت به مداخله در امور داخلی تساهل نشان دهد.

پاپ بندیکت شانزدهم طی ماه ژاویه اعلام کرد که درحال آماده کردن نامه ای برای 10 میلیون کاتولیک چین است که اعضای آن به پاپ احترام می گذارند اما با واتیکان رابطه رسمی ندارند.

اسقفهای آلمانی رژیم صهیونیستی را به حزب نازی تشبیه کردند

یک گروه 27 نفره از اسقفهای کاتولیک آلمانی رفتار تبعیض آمیز نسبت به فلسطینیهایی را که از اشغالگریهای طاقت فرسای رژیم صهیونیستی رنج می برند به تاکتیک نازیها تشبیه کردند.

اسقف اعظم کاردینال یواخیم مایسنر از شهر کلن آلمان هنگامی که همراه گروه خود از یکی از محلهای بازرسی بی شمار اسرائیل عبور می کرد اظهار داشت که رفتار صهیونیستها شایسته انسانها نیست.

یک هیئت 27 نفره از اسقفان آلمان به دنبال دیدار یک هفته ای از سرزمین اشغال شده فلسطین از وضعیت نامناسبی که فلسطینیها در زندگی روزمره خود تحمل می کنند ابراز تعجب کردند.

اسقفهای آلمان دولت اسرائیل را برای مخمصه فلسطینیها مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشتند: اسرائیل نمی تواند با چنین رفتار وحشیانه ای به اشغالگریهای خود ادامه دهد.

طی یک دهه گذشته اسرائیل سیستم بسته ای را در مناطق اشغال شده فلسطین اجرا کرده که این سیستم دربرگیرنده بیش از 700 مانع، وسیله های انسداد جاده و محلهای بازرسی در کرانه باختری رود اردن است.

این هئیت عالی مرتبه از روحانیون کاتولیک آلمان از دیدن دیوار حائل اسرائیل بسیار خشمگین شده و کاردینال مایسنر آن را به مثابه یک کابوس توصیف کرد که خاطرات تلخ دیوار برلین را برای آنها تداعی می کند و تأکید کرد : درست همانطور که دیوار برلین فروریخت این دیوار نیز فروخواهد ریخت.

شکاف میان انگلیکنها مانعی برای مبارزه با ایدز و فقر نیست

رهبر روحانی 77 میلیون انگلیکن جهان اظهار داشت که شکاف به وجود آمده در این کلیسا مانعی برای مبارزه با ایدز، فقر و سایر مشکلات کشورهای در حال توسعه محسوب نمی شود.

اسقف اعظم دکتر روان ویلیامز، رهبر روحانی انگلیکنهای جهان که به آفریقای جنوبی سفر کرده بود اپیدمی ایدز را یکی از چالشهای جامعه انگلیکن در آفریقا دانست.

رهبران محافظه کار انگلیکن به ویژه در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین که اکثریت پیروان این کلیسا را تشکیل داده اند از سال 2003 به دنبال انتصاب یک اسقف همجنسگرا در ایالات متحده مخالفتهای خود را آغاز کرده و خواستار جدا شدن از کلیسا شدند.

ویلیامز که پیش از این به عنوان یک متأله لیبرال که تلاش می کرد کلیسا را از منشعب شدن حفظ کند در راستای آرام کردن سنتگرایان و محافظه کاران این کلیسا تلاشهای بسیاری را صورت داد.

ویلیامز که برای شرکت در همایشی درباره سهم کلیسا در راستای مبارزه علیه اچ آی وی و فقر به آفریقا سفر کرده، بزرگترین مانع اتحاد مجدد کلیسای انگلیکن و کاتولیک را انتصاب زنان به عنوان اسقف و کشیش دانست، چرا که کلیسا فعالیت زنان به عنوان روحانی را ممنوع می داند.

ادیان توحیدی روسیه با چالشهای جهانی شدن مقابله می کنند

شورای مفتیان روسیه و فدراسیون جوامع یهودی روسیه با کلیسای ارتدکس روسیه برسر نیاز مشترک برای مقابله با چالشهایی که جهانی شدن پیش روی مؤمنان ادیان قرار می دهد، توافق کردند.

فرید اسدلین سخنگوی شورای مفتیان روسیه در اجتماع ملت روسیه که از روز دوشنبه در مسکو برگزارشده است، گفت: ما با رویکردهای کلیسای ارتدکس روسیه درباره اهمیت درک ویژگیهای مدنی روسیه موافق هستیم. مشترک از ماهیت ویژه توسعه فرهنگ و تمدن روسیه ما را به نتیجه مشترک رسانده و این امر موجبات یاری مؤمنان هر دو جامعه دینی را برای غلبه بر هراسهای بیهوده یاری می کند.

واری انگل مدیر اجرایی فدراسیون جوامع یهودی روسیه نیز اظهار داشت: تمدن مدرن اوراسیایی ( اروپایی – آسیایی) بر اساس فرهنگ ارتدکس روسیه قرار گرفته و در عین حال عناصر سایر فرهنگها را جذب کره است. تمدن اوراسیایی روسیه می تواند الگوی مدنی کلانی شکل داده که بر پایه ارزشهای سنتی ادیان باشد.

کمیته مشترک مسلمانان و مسیحیان برای صلح سومالی تشکیل شود

کمیته اجرایی شورای جهانی کلیساها نسبت به وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در اتیوپی واریتره ابراز نگرانی کرد و خواستار تشکیل کمیته مشترک مسلمانان و مسیحیان برای صلح سومالی شد.

هیئت مدیره شورای جهانی کلیساها در بیانیه درباره وضعیت شاخ آفریقا که طی نشست خود در سوئیس منتشر کرد این وضعیت را نگران کننده ترین وضعیت در قاره سیاه توصیف کرد و نگرانی رو به رشد خود را درباره اهمیت توسعه استراتژیک منطقه ابراز کرد.

این کمیته همچنین از جامعه جهانی خواست توجه خود را بر سومانی و همچنین شاخ آفریقا متمرکز کنند؛ چرا که بحران کنونی این منطقه چالشهای بسیاری فراهم کرده که جامعه جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه آفریقا، سازمان بین المللی توسعه و اتحادیه عرب باید به آن اشاره کنند.

این بیانیه از دولتهای اتیوپی و ارتیره خواسته است گفتگوی خود با احزاب سیاسی مخالف را تقویت کرده تا دمکراسی برقرار شده و وضعیت حقوق بشر بهبود یابد.

هیئت مدیره شورای جهانی کلیساها از فعالیت جوامع دینی این دو کشور قدر دانی کرد و با همکاری کنفرانس کلیساهای سراسر آفریقا خواستار تسهیل برگزاری کمیته مشترک مسلمان و مسیحی برای صلح سومالی شد.

سرکوب دین در تبت افزایش می یابد

یک گروه نظارت بر حقوق بشر مستقر در هندوستان، چین را به علت نقض حقوق بشر در تبت مورد انتقاد قرار داد و پیش بینی کرد که سرکوبی دینی در این منطقه هیمالیایی در سال 2007 شدت خواهد یافت.

مرکز حقوق بشر و دموکراسی تبت مستقر در هندوستان اعلام کرد: قانونهای تازه امور دینی که از ماه ژانویه 2007 اعمال شد با هدف کنترل وفاداری به دولت در جامعه رهبانی و بیرون کردن دالایی لاما از قلبها و اذهان مردم تبت صورت گرفته است. این مرکز حقوق بشر در گزارش سالانه خود درباره وضعیت حقوق بشر در منطقه هیمالیایی تبت اظهار داشت: در پرتو این قانونگذاریهای تازه سرکوب دین در تبت در سال 2007 شدت خواهد یافت.

رهبر معنوی بودائیان تبت در سال 1959 و 9 سال پس از اشغال نظامی تبت توسط ارتش کمونیست چین به هندوستان متواری شد و دولت معزول شده تبت هم اکنون در دارامسالا، هندوستان مستقر است.

وزیر امور خارجه چین تاکنون هیچ اظهار نظری درباره این گزارش نکرده است، اما چین همواره از حق حاکمیت خود در تبت دفاع و دالایی لاما را به ایجاد اغتشاش متهم می کند، درحالی که رهبر معنوی بودائیان تبت همواره تأکید کرده که خواستار خود مختاری حقیقی تبت است نه استقلال آن از چین.

پیش از این فرماندار تبت اظهار داشت: شانس بازگشت دالایی لاما به منطقه بسیار اندک است ، مگر اینکه وی جستجوی استقلال تبت را از کلام و اعمال خود دور کند.

رهبران مسیحی بریتانیا خواستار مبارزه متحدانه علیه جنایت با سلاح گرم شدند

رهبران مسیحی بریتانیا از سیاستمداران خواستند به مسئله ارتکاب جنایت با سلاح گرم واکنش فوری نشان داده و با همکاری سایر گروههای اجتماعی، مدارس، کلیساها و والدین تصمیمی عقلانی اتخاذ کنند.

روحانیان مسیحی بریتانیا به دنبال برگزاری دومین اجلاسی که طی دو هفته درباره ارتکاب جنایت با سلاح گرم برگزار شد، خواستار مبارزه علیه اینگونه جنایتها شدند.

رهبران کلیسایی بریتانیا اظهار داشتند: هر استراتژی که برای مقابله با این مشکل مورد استناد قرار می گیرد باید دربرگیرنده رابطه و همکاری میان بلند مدت میان سیاستمداران، والدین، مدارس، گروه های اجتماعی و پلیس باشد.

علاوه بر این رهبران دینی مسیحیت تصریح کردند که مقامات حقوقی باید از این اقدام حمایت کرده و آن را درک کنند. آنها خواستار همکاری ثابت و بلند مدت شدند تا برخی نگرانیهای جدی درباره جوانان و خانواده های آنها در زمینه ارتکاب جرم با سلاح گرم حل شوند.

کشیش کاتی کیربای از ائتلاف انجیلیهای کارائیب و آفریقا اظهار داشت: ارتکاب جرم با اسلحه گرم و سرد موضوع ملی است که نگرانی همه ما را دربردارد. این موضوع تنها به خانواده های سیاهپوست ارتباط نداشته بلکه یک مسئله اجتماعی تلقی می شود که خانواده ها و جوامع را تخریب می کند. خانواده ها، کلیساها و جوامع وسیعتر باید برای حل این مشکل با پلیس و دولتمردان همکاری کنند.

برگزاری مراسم نیایش شبانه در شهرهایی چون بیرمنگهام و منچستر، راهپیمایی صلح علیه اسلطه و چاقو در ماه فوریه لندن برخی اقدامات کلیسایی در این زمینه بوده اند اما آنها به این نتیجه رسیده اند که با همیاری می توان این مشکل را حل کرد.

رهبران دینی آمریکا خواستار ممنوعیت سیگار کشیدن شدند

هبران دینی ایالات متحده در شهر مونتگومری مرکز ایالت آلاباما به فعالان بهداشت و درمان ملحق شدند تا از قانونگذاران بخواهند سیگار کشیدن را در محل کار افراد سراسر ایالات متحده ممنوع کنند.

کشیش جو ریمز نماینده کنفرانس کلیسای متودیست ایالات متحده در آلاباما اظهار داشت: ما در جامعه دینی خود زمان بسیاری را صرف تدفین مادران، پدران، خواهران و برادرانی کرده ایم که قربانی اعتیاد تنباکو شده اند.

مسیحیان باپتیست، متودیست، کلیسای ملی سیاه پوستان و ستاد کودکان بدون تنباکو در ارائه این درخواست به قانونگذاران ایالات متحده سهیم بودند.

برخی از این درخواستها مبنی بر ممنوعیت سیگار کشیدن در مجلس سنا و کریدورهای مجلس ایالتی با موفقیت رو به رو شدند.

ستاد رهبران دینی علیه سیگاه کشیدن درمحل کار اعتقاد دارد که باید یک ائتلاف تازه از این ستاد حمایت کند.