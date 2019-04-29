اعضای شورا برای رفع مشکلات ید واحده باشند/ پرونده سیل تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی شامگاه دوشنبه در دیدار اعضای شورای شهر خرم آباد و شهردار این شهر به مناسبت روز ملی شوراها با اشاره به اینکه روز شورا را تبریک می گویم، اظهار داشت: لازم می دانم تشکر کنم از تلاش‌ها و کوشش‌ها و زحمات مجموعه شهرداری در ایام حادثه سیل که واقعاً شبانه روز خدمت کردند. باید از ایثار و از خودگذشتگی مجموعه عزیزان تشکر داشته باشم. پای کار بودند و حتی نیمه‌های شب هم حضور داشتند.

وی یادآور شد: مخصوصاً در بخش اطلاع رسانی خیلی زحمت کشیدند و همین امر باعث نداشتن تلفات جانی در حادثه سیل شد. ساعت ۵ صبح دیدم که ماشین‌های آتش نشانی به مردم اعلام هشدار می‌کردند تا منازل خود را ترک کنند.

شورای شهر ظرفیتی برای خدمت به مردم و کمک به دولت

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه شورای اسلامی شهر و روستا یک ظرفیت مهمی است برای خدمت به مردم و کمک به دولت، افزود: شورای شهر نماد خدمت به مردم است، اعضای شورای شهر از اعتماد مردم برخوردارند و مردم آنها را انتخاب کردند تا خدمت کنند. از سوی دیگر شورای شهر کمک کننده به دولت است.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه در کل کشور اگر شوراهای اسلامی و شهرداری دست به دست هم دهند و شهر را آباد کنند خوب دولت دیگر چه بخشی از کارش می‌ماند، گفت: باید دستگاه‌های اجرایی نسبت به شوراهای اسلامی و شهرداری اهتمام ویژه داشته باشند چون بخش عمده کارها متوجه آنها است.

لزوم تعامل و همدلی اعضای شورای با هم و با شهرداری

وی با بیان اینکه شوراهای اسلامی یک ظرفیت هستند از جهت خدمت به مردم و کمک به دولت؛ تصریح کرد: برای موفقیت در شورا چند عامل نقش دارد. اول تعامل و همدلی و همکاری اعضای شورا با یکدیگر و شورا با شهرداری مطرح است.

اعضای شورا سعه صدر داشته باشند و همدیگر را تحمل کنند

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه مسئله سعه صدر دومین عامل موفقیت است، باید همدیگر را تحمل کنیم، افزود: برخی ناگواری‌ها و صحنه‌هایی که دلچسب آدم نیست وجود دارد، اما به هر روی مردم رأی داده‌اند و شرایط را باید پذیرفت و پیش رفت.

آیت الله میرعمادی با اشاره به اینکه داشتن برنامه و طرح و ایده‌های خوب سومین عامل موفقیت شورا است، ادامه داد: ظرفیت‌هایی وجود دارد که کار کارشناسی انجام دهند و کمک کنند شما را، مهندسینی که هستند، اساتید و افراد تحصیلکرده را به کار بگیرید و استفاده کنید. الان پول نداریم کار کنیم اما طراحی را می‌توانیم داشته باشیم. استفاده از اندیشه را می‌توانیم داشته باشیم. کار شما فکر، پروژه، ارائه طریق و دنبال کردن راه‌ها است.

دایره کار شورای شهر بسیار وسیع است

وی یادآور شد: دایره کار خود را محدود نکنید، دایره کار شما بسیار وسیع است لذا همت بلند می‌خواهد. در روایات داریم که «من طلب شیئا و جدّ وجد، و من قرع بابا و لجّ ولج»، یعنی هرکه تلاش کند آنچه را که می‌خواهد می‌یابد. سنت الهی بر این است که هرکه تلاش کند به موفقیت می‌رسد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه در حادثه سیل خرم آباد در دو مرحله آسیب دیده است، ۵ سیلاب داشته‌ایم که در سه موردش خرم آباد آسیب دید و در دو مورد آسیب‌ها آشکار بود، تصریح کرد: باید در شورای شهر موضوع سیل به صورت جداگانه مورد بحث قرار گیرد و ابعاد قضیه مورد توجه قرار بگیرد.

پرونده ویژه بررسی سیل و جلوگیری از تکرار خسارات در شورای شهر تشکیل شود

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه ابتدا تأمین خسارت را باید دنبال کرد، برنامه داشته باشید برای تأمین خسارت و جا نمانید در مسئله تخصیص اعتبار، شورای شهر ۹ نفر عضو یک بازوی قوی هستید برای دنبال کردن تأمین خسارات مردم، افزود: شورای شهر برنامه جامع برای اینکه به صورت جدی جلوگیری شود از ساخت و سازهای غیرمجاز، داشته باشد. اگر برخی‌ها غیرمجاز قانونی کار کرده‌اند را جلوگیری کنید که دیگر تکرار نشود. عواملی که باعث خسارت شد بازنگری شود.

وی با اشاره به اینکه امروز دغدغه مهمی ساکنین منطقه ساحلی خرم آباد دارند، شهرداری و شورای شهر اطمینانی به مردم بدهد. دغدغه دارند مبادا سیل بعدی دوباره آسیب ببینند. اطمینانی بدهید که خسارت نیست، اظهار داشت: در این راستا باید کارگروه ویژه ای در شورای شهر شکل بگیرد برای تأمین خسارت، اطمینان دهی به مردم و علل خسارت سیل، برای سیل در این دوره شما باید پرونده ویژه ای درست کنید که در آینده دیگر دچار مشکل نشویم.

شورا مغز توسعه شهر است

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با بیان اینکه کمیته امداد، بنیاد مسکن و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آماده هستند کمک رسانی کنند، از ظرفیت آنها استفاده کنید، تصریح کرد: نکته دیگر که باز نیاز به اعتبارات آنچنان نیست اما مشکل شهر ماست، از جمله مسئله ترافیک شهر است، بخشی از مشکل شاید مرتبط با شهرداری و شورا نباشد اما این نهادها نمی‌توانند بی تفاوت هم باشند.

آیت الله میرعمادی خاطرنشان کرد: سیل آسفالت‌ها را از بین برد، باید پیگیری کنید برای معابر آسفالت بگیرید. ید واحده باشید برای رفع این مشکلات.

وی به مسئله زیباسازی شهر نیز اشاره کرد و گفت: یکی از شاخص‌های توسعه و پیشرفت هر منطقه زیست شهری است. از چشمه‌های داخل شهر چه استفاده‌ای کرده‌ایم؟ می‌توانیم از آنها به عنوان ظرفیتی برای توسعه استفاده کنیم. قطعاً بعد از ماه مبارک رمضان سیل مسافران را خواهیم داشت. ظرفیت‌های شهری فراهم شود برای مسافران.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان یادآور شد: به هر صورت شورا مغز توسعه شهر است. اگر شهری توسعه یافته به خاطر شورا است و اگر هم توسعه نیافتگی هست به خاطر شورا است.