مخالفت فرمانداری رشت با افزایش نرخ کرایه تاکسی

به گزارش خبرنگار مهر، نودمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت عصر دوشنبه با حضور اعضا در دفتر شورای شهر رشت برگزار شد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت در این جلسه ضمن تبریک روز معلم گفت: معلمان با ایثار و از خود گذشتگی فرزندان این سرزمین را برای آینده این کشور پرورش می‌دهند.

امیر حسین علوی با اشاره به روز شوراها و با بیان اینکه ۲ هزار و ۱۰۰ نیرو در شهرداری رشت فعالیت می‌کنند، افزود: شورای اسلامی شهر رشت ارزش زیادی برای کارکنان شهرداری قائل بوده و در جلسه پیش تصویب شده که در هر فصل ۲۵۰ هزار تومان پاداش به کارگران شهرداری پرداخت شود.

قول مساعد استاندار گیلان برای پیگیری امور شورا شهر رشت

علوی همچنین به مخالفت فرمانداری رشت با مصوبه افزایش نرخ کرایه تاکسی در رشت، اظهار کرد: این موضوع کاملاً کارشناسی شده و انتظار داریم با این امر موافقت شود.

وی با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر رشت برنامه‌های مختلفی در بخش فرهنگی دارد، افزود: بعد از تنظیم نقشه مهندسی فرهنگی این برنامه راهبردی به مردم و نخبگان ارائه خواهد داشت.

رئیس شورای شهر رشت همچنین به دیدار اعضای این شورا با استاندار گیلان در روز گذشته نیز اشاره کرد و گفت: امروز جناح بندی در شورا شکسته شده و ۱۱ عضو شورا متحد به یک نفر رأی داده‌اند.

وی با اشاره به قول مساعد استاندار گیلان برای پیگیری امور مربوط به شورا، ادامه داد: از همه اعضای شورا تقاضا می‌کنم که اهتمام بیشتری برای حل امور و مسائل داشته باشند.

علوی با بیان اینکه تیم فوتبال داماش در مرحله حساسی قرار دارد، بیان کرد: تیم داماش و سپیدرود امید شهر ما هستند از اعضای شورای شهر برای تخصیص اعتباری برای پاداش صعود داماش به لیگ دسته یک تخصیص دهند.

موافقت فرمانداری رشت با مصوبه تخصیص بودجه به دو فوتبال سپیدرود و داماش

عضو شورای شهر رشت در ادامه این جلسه با بیان اینکه پیروزی دو تیم سپیدرود و داماش در بازی‌ها را سبب ایجاد شور و نشاط اجتماعی در شهر می‌شود، اظهار کرد: امیدواریم مسئولان و مردم از دو تیم سپیدرود و داماش در زمان مناسب حمایت کنند.

اسماعیل حاجی پور به مصوبه شورا مبنی بر پرداخت کمک مالی به تیم‌های فوتبال سپیدرود و داماش اشاره کرد و گفت: فرمانداری رشت با انجام این مصوبه بر اساس میزان تحقق بودجه شهرداری رشت موافقت کرده است.

انتخاب شهردار رشت تا هفته آینده

عضو دیگر شورای شهر رشت در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه معلمان نقش مهمی در فرهنگ‌سازی در سطح جامعه دارند، بیان کرد: سرنوشت آینده سازان جامعه به فعالیت معلمان بستگی دارد.

احمد رمضانپور با بیان اینکه استاندار گیلان اهتمام ویژه ای به شورای شهر رشت داشته و این نهاد را مستقل می‌دانند، افزود: با وحدتی که بین اعضای شورا و استانداری گیلان ایجاد شده به زودی شهردار رشت انتخاب می‌شود.

رمضانپور ادامه داد: انتظار داشتم در جلسه امروز شاهد انتخاب شهردار رشت باشیم

وی با اشاره به در پیش بودن سه مناسبت روز ملی شوراها، هفته معلم و روز بزرگداشت کارگر، تصریح کرد: شوراها نقشی مهمی در تحقق مشارکت مردمی در تصمیم گیری ها دارند.

رمضانپور با بیان اینکه شوراهای اسلامی بر اساس قانون یکی از ارکان مهم در تصمیم گیری ها هستند، گفت: اعضای شورای شهر رشت پیرامون موضوع انتخاب شهردار بیش از همه ناراحت هستند و طی این مدت چند مرحله نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام کرده‌اند که امیدوارم در نهایت تا هفته آینده نسبت به انتخاب شهردار رشت اقدام شود.