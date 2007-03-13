انسان در آغاز سال نو خواستار تحول با نور هدایت است

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا نویسنده و مفسر قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دعای تحویل سال نو تأثیری متناسب با نو شدن سال دارد، اظهار داشت: همانطور که طبیعت با نو شدن سال تغییرات و تحولات بسیاری می یابد، زمین زنده می شود و تغییرات مهمی در طبیعت رخ می دهد، دعای سال نو نیز اشاره به این مسئله و تحولات دارد .

حجت الاسلام یعقوب جعفری نیا در ادامه تصریح کرد: انسان در این دعا از خدا می خواهد همانطور که طبیعت را دچار دگرگونی کرده، زمین مرده را زنده کرده، ما را نیز با نور هدایت متحول کند و حال ما را به بهترین حال ممکن تغییر دهد. همانطور که زمستان را به بهار تبدیل و طبیعت را زنده کرده، درون ما را نیز به بهترین نوع تغییر دهد.

وی با بیان اینکه هر دعایی به درگاه خداوند روح انسان را صفا می دهد، یاد آور شد: دعا وسیله ای برای آرامش و طمأنینه است که اگر انسان همه ثروتهای مادی دنیا را هم کسب کند به این حالت نمی رسد، اما با توجه به این دعا روح انسان به شرط توجه به خدا به آرامش می رسد.

نویسنده و مفسر قرآن کریم افزود: سال نو همراه با تجدید حیات طبیعت است و نوعی آمادگی در انسان به وجود می آورد تا تغییراتی در وی ایجاد شود . انسان از خدا کمک می خواهد، اما ضمن کمک به او تلقین می شود، گام برمی دارد، حالتش را تغییر داده و حالتی معنوی و زیبا برای او ایجاد می شود.