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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۲:۳۱

سرپرست پلیس فتای خراسان شمالی:

رمال فضای مجازی در بجنورد دستگیر شد

رمال فضای مجازی در بجنورد دستگیر شد

بجنورد- سرپرست پلیس فتای خراسان شمالی از دستگیری رمال فضای مجازی در بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد یوسف شاکری اظهار کرد: در پی اعلام خبری مبنی بر اینکه فردی در فضای مجازی اقدام به رمالی و کلاهبرداری از شهروندان می‌کند بلافاصله موضوع با جدیت در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

شاکری با بیان اینکه مأموران با انجام اقدامات فنی و پلیسی و همچنین رصد لحظه‌ای کانال ایجاد شده در فضای مجازی توسط این فرد موفق شدند محل اختفای وی را شناسایی کنند، افزود: با هماهنگی قضائی مأموران به محل مورد نظر اعزام و این فرد را دستگیر کردند.

وی با اشاره به اینکه این فرد برای تکمیل تحقیقات به مقر انتظامی منتقل شد، تصریح کرد: متهم در تحقیقات به عمل آمده به کلاهبرداری از شهروندان به روش‌های تبلیغ فال قهوه، رمالی، توانایی در بخت‌گشایی و شفای بیماران اعتراف کرد.

وی ضمن اعلام اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد، گفت: افراد سودجو، مسائل خرافاتی را با ترفندهای گوناگون در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند و به این روش از اعتماد و عقاید طعمه‌های خود سو استفاده می‌کنند که باید هم‌وطنان با حساسیت و افزایش سواد فضای مجازی خود وارد شوند تا در دام کلاهبرداران گرفتار نشوند.

کد مطلب 4603912

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