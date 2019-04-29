تراز تجاری سال گذشته مثبت ۱.۷ میلیارد دلار بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهدی میراشرفی رئیس گمرک در بازدید از گمرک مراغه اظهار داشت: در بحث صادرات نسبت به سال قبل از آن ۵.۶ درصد کاهش داشتیم که بیشتر ناشی از تحریم‌ها بود.

وی گفت: در بحث واردات نیز نسبت به سال ۹۶، ۲۱.۷ درصد کاهش داشتیم و عمده کاهش کالاهای وارداتی مربوط به گروه کالاهایی مصرفی و لوکس بود که به طور یقین مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت ورود ۱۳۳۹ قلم کالا در این امر مؤثر بود.

میراشرفی به شرایط تحریم و تأثیر آن بر روی صادرات اشاره کرد و گفت: در صورتی که بتوانیم مدیریت بهتر و هماهنگی بین دستگاه‌ها را افزایش دهیم می‌توانیم آثار تحریم را به حداقل رسانده و بهتر از آن چه که وجود دارد، تجارت خارجی را مدیریت کنیم.

میر اشرفی‌پور خاطر نشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی، تولید و صادرات و درخواست واردات در کمترین زمان از مهمترین مباحث در توسعه گمرکات کشور است.

وی افزود: آذربایجان شرقی در بحث تولید یکی از مهمترین قطب‌های کشور به خصوص در حوزه کشاورزی و صنعتی است.

رئیس کل گمرک ادامه داد: از سال ۷۵ صادرات غیرنفتی گمرک مراغه فعال بوده و در سال گذشته ۲۷ میلیون دلار از گمرک این شهرستان صادر شده و عمده صادرات این گمرک در سال گذشته شامل تولیدات صنعتی شیشه جام، آینه، کربنات سدیم، سولفات آمونیوم، محصولات فولادی و محصولات کشاورزی و تبدیلی از جمله انواع کشمش، سیب و آرد گندم بود که به کشورهای عراق، ترکیه، گرجستان، افغانستان، ارمنستان، آذربایجان، بلغارستان، ایتالیا، اسپانیا، یونان، پاکستان، رومانی، ترکمنستان، قبرس و قزاقستان صادر شد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در راستای کمک به تولید و رونق حاضر به ایجاد گمرک اختصاصی در محل فعالیت شرکت‌های بزرگ هستیم که کاهش هزینه‌ها و آسیب کمتر به کالاها از جمله مزایای این طرح است.