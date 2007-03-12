به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فرهنگسرای نیاوران اعلام کرد نمایشگاه تخصصی "نگارههای عشق" از پنجم فروردینماه 86 در انگلستان، فرانسه، تونس، الجزایر و بنگلادش برگزار میشود. هنرمندان علاقمند میتوانند حداکثر پنج اثر خود را با مضامین مرتبط با پیامبر اکرم (ص) تا 25 اسفند به دبیرخانه نمایشگاه در تهران، خیابان آزادی، نبش زنجان جنوبی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، پژوهشکده هنرهای سنتی تحویل دهند.
نمایشگاه "نگارههای عشق" با همکاری پژوهشکده هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی و بنیاد آفرینشهای هنری نیاوران معاونت هنری وزارت ارشاد به مناسبت سال پیامبر اعظم (ص) برگزار میشود و هدف آن معرفی و انتقال سبکها و شیوههای مختلف، یافتن زبان و بیان هنری مناسب جامعه اسلامی و حمایت و هدایت هنرهای سنتی ذکر شده است. قرار است این نمایشگاه در تهران نیز برگزار شود.
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