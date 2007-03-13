چمران در گفتگو با مهر: سالهای گذشته نمایشگاه کتاب بدون مشکل برگزار می شد

مهدی چمران در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان اینکه هر ساله این موضوع در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران بررسی می شده است ، گفت: شورای شهر تهران با هماهنگی های لازم با ارگانهای مختلف ، همواره سعی در برگزاری نمایشگاه کتاب به بهترین نحو داشته است.

رئیس شورای شهر تهران در ادامه با اشاره به اینکه هر ساله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این زمینه با شورای شهر هماهنگی های لازم را داشته است ، افزود: مجموعه مدیریت شهری در تهران در سالهای گذشته مشکلات ترافیکی نمابشگاه کتاب را به خوبی حل کرده اند در حالی که در 2 سال گذشته این هماهنگی ها با شورا به عمل نیامده است.