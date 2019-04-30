کردستان قطب فعالیت های قرآنی در غرب کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان شامگاه دوشنبه در سومین نشست منطقهای رؤسای ادارات امور قرآنی و کارشناسان ستادی استانهای غرب کشور، اظهار داشت: کردستان از قطبهای قرآنی به شمار میرود اما جای کار زیاد است و باید فعالیت بیشتری برای پیشبرد مباحث قرآنی انجام گیرد.
حجت الاسلام مختار کرمی با اشاره به اینکه تشکیل مجمع خیرین قرآنی ظرفیتی ارزشمند برای برنامههای قرآنی است، افزود: با فعالیت این مجمع تحول عظیمی در استان روی خواهد داد.
وی اظهار داشت: اجرای طرح مبشرین فرهنگی نیز از جمله طرحهای اداره کل استان است که براساس آن تعدادی از روحانیون اهل سنت بکارگیری شدند و در حوزه دینی و قرآنی در مناطق مختلف فعالیت میکنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: سال گذشته ۱۲۰ میلیون تومان برای اجرای طرح مبشرین فرهنگی در استان هزینه شد.
دبیر نشست منطقهای رؤسای ادارات غرب کشور نیز در این نشست بیان کرد: این نشست در طول فعالیت خود برنامههای گستردهای را در حوزه فعالیتهای قرآنی تدوین و برنامه ریزی کرده است که برگزاری دوره آموزشیار و تربیت معلم از جمله آنها است.
رضا فرهادی مژده اجرای طرح تفسیرگو، تشکیل انجمن معلمان قرآنی به منظور استفاده از نظرات معلمان و همچنین تقویت بنیه علمی آنها را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که توسط کارشناسان و رؤسای ادارات استانهای غرب کشور پیگیری و در حال انجام است.
وی اجرای برنامه رمضان با قرآن، استفاده از وجود قاریان سایر استانها در استانهای غرب کشور در قالب کاروانی قرآنی ویژه ماه رمضان و برگزاری برنامههای تبلیغی و ترویجی را از برنامههای پیشنهادی مطرح شده در این نشست منطقهای عنوان کرد.
رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این نشست گفت: نشست منطقهای رؤسای امور قرآنی غرب کشور با حضور استانهای لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه و کردستان در سنندج برگزار شد.
نادر علیپور هدف از برگزاری این نشست را برنامه ریزی طرح و برنامههای قرآنی منطقه غرب کشور و هم اندیشی و هم افزایی کارشناسان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی غرب کشور برای اجرای طرحهای استانی مؤثر و برنامههای ماه مبارک رمضان عنوان کرد.
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