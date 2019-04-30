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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۴۹

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان:

کردستان قطب فعالیت های قرآنی در غرب کشور است

کردستان قطب فعالیت های قرآنی در غرب کشور است

سنندج - مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان، این استان را قطب اصلی فعالیت های علوم قرآنی در غرب کشور عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان شامگاه دوشنبه در سومین نشست منطقه‌ای رؤسای ادارات امور قرآنی و کارشناسان ستادی استان‌های غرب کشور، اظهار داشت: کردستان از قطب‌های قرآنی به شمار می‌رود اما جای کار زیاد است و باید فعالیت بیشتری برای پیشبرد مباحث قرآنی انجام گیرد.

حجت الاسلام مختار کرمی با اشاره به اینکه تشکیل مجمع خیرین قرآنی ظرفیتی ارزشمند برای برنامه‌های قرآنی است، افزود: با فعالیت این مجمع تحول عظیمی در استان روی خواهد داد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح مبشرین فرهنگی نیز از جمله طرح‌های اداره کل استان است که براساس آن تعدادی از روحانیون اهل سنت بکارگیری شدند و در حوزه دینی و قرآنی در مناطق مختلف فعالیت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان یادآور شد: سال گذشته ۱۲۰ میلیون تومان برای اجرای طرح مبشرین فرهنگی در استان هزینه شد.

دبیر نشست منطقه‌ای رؤسای ادارات غرب کشور نیز در این نشست بیان کرد: این نشست در طول فعالیت خود برنامه‌های گسترده‌ای را در حوزه فعالیت‌های قرآنی تدوین و برنامه ریزی کرده است که برگزاری دوره آموزشیار و تربیت معلم از جمله آنها است.

رضا فرهادی مژده اجرای طرح تفسیرگو، تشکیل انجمن معلمان قرآنی به منظور استفاده از نظرات معلمان و همچنین تقویت بنیه علمی آنها را از دیگر اقداماتی عنوان کرد که توسط کارشناسان و رؤسای ادارات استان‌های غرب کشور پیگیری و در حال انجام است.

وی اجرای برنامه رمضان با قرآن، استفاده از وجود قاریان سایر استان‌ها در استان‌های غرب کشور در قالب کاروانی قرآنی ویژه ماه رمضان و برگزاری برنامه‌های تبلیغی و ترویجی را از برنامه‌های پیشنهادی مطرح شده در این نشست منطقه‌ای عنوان کرد.

رئیس اداره امور قرآنی اداره کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نیز در این نشست گفت: نشست منطقه‌ای رؤسای امور قرآنی غرب کشور با حضور استان‌های لرستان، همدان، ایلام، کرمانشاه و کردستان در سنندج برگزار شد.

نادر علیپور هدف از برگزاری این نشست را برنامه ریزی طرح و برنامه‌های قرآنی منطقه غرب کشور و هم اندیشی و هم افزایی کارشناسان و رؤسای ادارات تبلیغات اسلامی غرب کشور برای اجرای طرح‌های استانی مؤثر و برنامه‌های ماه مبارک رمضان عنوان کرد.

کد مطلب 4603995

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