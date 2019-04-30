هزار مورد خدمات حقوقی رایگان به مددجویان کردستانی ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان کردستان، فواد نصرتی با بیان اینکه این نهاد از طریق اداره حقوقی، پیگیر مشکلات و دفاع از حقوق قانونی خانواده‌های تحت حمایت است، اظهار داشت: این کار از طریق ارائه خدمات و معاضدت حقوقی رایگان صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۷ بیش از هزار مورد خدمات حقوقی رایگان به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد کردستان ارائه شده است، افزود: این خدمات در قالب مشاوره حقوقی، تنظیم دادخواست، شکوایه، لایحه و سایر خدمات حقوقی و کیفری انجام شده است.

رئیس اداره حقوقی و املاک کمیته امداد استان کردستان ادامه داد: بیشترین مشکلات حقوقی مددجویان و افراد مراجعه کننده به اداره حقوقی کمیته امداد کردستان در رابطه با موضوعات خانواده از قبیل طلاق، نفقه، مهریه، ارث، چک، سفته، کلاهبرداری، مطالبه خسارت، مطالبه حق‌الزحمه و بیمه کارگری، حضانت فرزند، ضرب و جرح و تصرف اموال بوده است.

نصرتی یادآور شد: در صورت لزوم جهت حل نیازهای تخصصی مددجویان به امور حقوقی، این افراد با تفاهم نامه‌هایی که با کانون وکلای دادگستری استان کردستان و مرکز مشاوران منعقد شده است جهت پیگیری به وکلای نیکوکار معرفی می‌شوند.

وی بیان کرد: همچنین بر اساس تفاهم نامه این نهاد با دفاتر اسناد رسمی در صورت نیاز مددجویان به خدمات ثبتی، افراد مراجعه کننده به آن دفاتر از تخفیف در هزینه ثبتی بهره مند می‌شوند.

رئیس اداره حقوقی و املاک کمیته امداد استان کردستان گفت: یکی دیگر از خدمات حقوقی این نهاد ایجاد میز خدمت حقوقی در کمیته امداد شهرستان‌ها است و از این طریق مشکلات حقوقی مددجویان بررسی و مشاوره لازم ارائه می‌شود.