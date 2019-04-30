مرتضی صفاری‌نطنزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عدم تمدید معافیت خریداران نفتی ایران از سوی آمریکا، گفت: این اقدام آمریکا صرفاً جنگ روانی است و با وجود همه تحریم‌ها، صادرات نفتمان را ادامه می‌دهیم.

وی با تاکید بر اینکه صادرات نفت ایران به صفر نمی‌رسد، افزود: قطعاً جمهوری اسلامی ایران در شرایط تحریم هم می‌تواند نفت را به فروش برساند که این مسئله مستلزم دور زدن تحریم‌هاست.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: برای فروش نفت راه‌های میان‌بُر بسیار زیادی وجود دارد و همان طور که در گذشته علی رغم تحریم‌های متعدد دشمنان توانستیم تحریم‌ها را دور بزنیم، در شرایط فعلی هم می‌توانیم هر میزان که می‌خواهیم نفت به فروش برسانیم.

صفاری‌نطنزی با بیان اینکه راه‌های زیادی برای مقابله با تحریم‌های نفتی وجود دارد، اظهار داشت: خوشبختانه وزارت نفت راهکارهایی را برای فروش نفت پیش بینی کرده است و از سوی دیگر حتی اگر مشتریان سابق از ما نفت نخرند، قطعاً به مشتریان دیگر می‌فروشیم که تعداد آنان به ویژه در منطقه بسیار زیاد است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا می‌توان از نظر حقوقی علیه این اقدام آمریکا شکایت کرد، گفت: این اقدام آمریکا خلاف مقررات سازمان تجارت جهانی و قابل پیگیری حقوقی است.

رئیس کمیته روابط خارجی کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: یکی دیگر از راهکارهای ما در شرایط فعلی این است که در داخل نفت خام را فرآوری کنیم و به فروش برسانیم که این مسئله به نفع کشور است و ما را به سمت توسعه پایدار سوق می‌دهد.