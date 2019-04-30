رضا عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه کاهش آسیبهای اجتماعی یکی از مهمترین دغدغههای مقام معظم رهبری و مسئولان است، افزود: متأسفانه اعتیاد، طلاق و خشونت و حاشیهنشینی بیشترین آسیبهای اجتماعی در شهرستان زنجان است.
وی بر لزوم استفاده از صاحبنظران و نخبگان در بحث کاهش آسیبهای اجتماعی در زنجان تأکید کرد و گفت: آمار آسیبهای اجتماعی در زنجان نسبت به سایر مناطق کشور، پایینتر است ولی با این وجود وضعیت خوب نیست.
عسگری بابیان اینکه هفت سکونتگاه غیر رسمی در شهر زنجان وجود دارد، گفت: بافتهای فرسوده و سکونتگاههای غیررسمی بیش از ۲۰ درصد از جمعیت شهر زنجان را به خود اختصاص داده است.
وی ابراز کرد: حاشیهنشینی اولویت نخست در بخش آسیبهای اجتماعی است و باید سکونتگاههای غیررسمی ساماندهی شوند.
فرماندار زنجان گفت: استان زنجان رتبه ۲۶ کشور در آسیبهای اجتماعی را دارد.
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