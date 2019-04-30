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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۹

حاجی بابایی در نامه‌ای به لاریجانی:

دولت، مجلس را در اجرای قانون افزایش حقوق‌ها دور زده است

دولت، مجلس را در اجرای قانون افزایش حقوق‌ها دور زده است

رئیس فراکسیون ولایی مجلس در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی و رئیس دیوان محاسبات از عدم اجرای قانون بودجه ۹۸ مبنی بر افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دور زدن مجلس توسط دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۸ مبنی بر افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری اعتراض کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،

جناب آقای دکتر عادل آذر، رئیس کل محترم دیوان محاسبات،

جناب آقای دکتر سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

سلام علیکم؛

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مصوبه بند الف، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلان و بازنشستگان نظارت کامل اعمال گردد تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود.

متأسفانه گزارش‌های ضد و نقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. استحضار دارید که عدم اجرای قانون یا دور زدن آن نادیده گرفتن شأن مجلس شورای اسلامی و نارضایتی عمومی را در این موقعیت حساس به دنبال دارد. قطعاً عواقب چنین رفتاری در صورت صحت به عهده کسانی است که دانسته یا نادانسته فضای عمومی جامعه را ملتهب می‌نمایند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی»

کد مطلب 4604059

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    نظرات

    • کوروش IR ۱۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      67 16
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      درور بر شرفت آقای حاجی بابایی
      • IR ۱۳:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
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        کاش به جای این حرف ها با هر دو روش حکم ها را میزدند تا کارکنان متوجه میشدند کدام روش بهتر است.
      • عبداله IR ۱۳:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
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        همشون هم دستن دروغ میگن
      • مم DE ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
        0 0
        زمانیکه وزیر بود چکار کرده
      • معلم AE ۰۱:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
        0 0
        عالی بود
    • معلمی IR ۱۳:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      کاش کارگر و کارمند و معلم نه در حرف بلکه در عمل برا بزرگان نظام مهم بودند
    • ایرانی IR ۱۳:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      نمایندگان دیگر چرا ساکت اند؟!نمی فهمند اگر دولت مصوبه انها را نادیده بگیرد شائن مجلس در حد قهوه خانه می شود؟!
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      هنوز که چیزی ندادند که ببینیم دور زدند یانه ضریب 2120میشه افزایش 18درصدی وحداقل حقوق هم که 4400000اضاف شده میشه 40درصد
    • IR ۱۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      نارضایتی عمومی نه نارضایتی شما جناب نماینده محترم. از دولت محترم به دلیل عدم عمل به تفکرات کمونیستی باید تشکر نمود. شما نه تنها کمکی ننمودید بلکه 20 درصد اولیه افزایش دولت را هم کاهش دادید
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      مگرچقدرافزایش داشته که دولت دوربزنه تازه هنوز افزایش اعمال نشده قیمت ها دوبرابرشد وحقوق بگیران برگشتندسرخانه اول
    • علی IR ۱۳:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      این مجلس بی خاصیت ترازاین حرف هاست.نمایندگان ناتوان وبی عرضه.
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      درود به غیرتت اقای حاج بابایی وننگ بر فراکسیون امید و اصلاح طلبان که لال شدند فقط شعار دادن را بلدن ومنافع خود وجناج خودشان و قشر محروم جامعه را به حساب نمی تورند
    • معلم بازنشسته IR ۱۵:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      اتفاقا دولت ومجلس با هم هماهنگ هستن برای تضییع حقوق مردم !؟
    • IR ۱۵:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      حالش تو دور زدنه بزن بزن که داری خوب می زنی چه حالی میده دور زدن ،دوردور کردن
    • ملت IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      ۶ سال با دولت روحانی و تدوین تنها یک لایحه اقتصادی در مجموع اگر یک بررسی اجمالی به رفتار و عملکرد دولت در طول 6 سال گذشته انجام دهیم، این گزاره به دست می‌آید که دولت در تدوین لوایح مهم اقتصادی و حتی
    • MY ۱۵:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      دولت مصوبه مجلس را در مورد بازنشستگان لشگری اجرا نکرده و امیدواریم پیگیریهای آقای حاج بابایی نماینده دلسوز و مردمی مجلس به نتیجه برسه.
    • IR ۱۵:۳۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      به همین خیال باش. قانون کشک است.
    • فرامرزی AE ۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
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      اقای حاج بابایی .به شما افتخار میکنم.خدا بهت عمر و عزت بده
    • IR ۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      زست انتخاباتی می گیرد قانون مجلس به ضرر اکثر کارکنان شد. افزایش 20 در صدی دولت به نفع بیشتر کارکنان بود
    • هموطن IR ۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ممنون جناب آقای حاجی بابایی . ای کاش اون نماینده های دیگه هم یکم مثل شما به فکر بودن .
    • وطن IR ۱۶:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
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      دولت حافظ حق و حقوق ملت ! وقتي به مردمان و ملت خودش خيانت مي كند و با تصميم گيري هاي غلط و خائنانه ريشه به سرمايه هاي ملت مي زند بايد در دادگاه عدالت به رياست رئيسي ، به اشد مجازات برسند .
    • معلمناامید FR ۱۶:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      خدا ازشون نگدزه
    • دیده بان IR ۱۷:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
      0 0
      پاسخ
      جاجی دلت خوش ها باید دولت پول جمع کنه بعد یکی بیا هزاران هزار م را ببره اون بدبختها چقدر انتظار بکشن تا این پولها جمع بشه کارکنان دولت و مجلس کیلو چند . بشین به انتظار تا امسال بیایم رای بدیم
    • رضا IR ۱۰:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۱
      0 0
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      دولت خودش گفته که دکترای دور زدن داره . به سخنان آقای ظریف گوش بدین . خودش تو نیویورگ گفته که ما آمریکا و تحریم ها رو دور می زنیم زیرا دکترای دور زدن داریم . حالا دور زدن مجلس که براش کاری نداره .

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