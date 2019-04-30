به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات و ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور نسبت به دور زدن مجلس توسط دولت در اجرای قانون بودجه سال ۹۸ مبنی بر افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری اعتراض کرد.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

«جناب آقای دکتر لاریجانی رئیس محترم مجلس شورای اسلامی،

جناب آقای دکتر عادل آذر، رئیس کل محترم دیوان محاسبات،

جناب آقای دکتر سراج، رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور

سلام علیکم؛

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به مصوبه بند الف، تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۹۸ در رابطه با حقوق و دستمزد کارکنان کشوری و لشکری اعم از شاغلان و بازنشستگان نظارت کامل اعمال گردد تا عیناً مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرا شود.

متأسفانه گزارش‌های ضد و نقیضی حاکی از عدم رعایت قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است و این موضوع میلیون‌ها نفر از کارکنان شاغل و بازنشسته را نگران نموده است. استحضار دارید که عدم اجرای قانون یا دور زدن آن نادیده گرفتن شأن مجلس شورای اسلامی و نارضایتی عمومی را در این موقعیت حساس به دنبال دارد. قطعاً عواقب چنین رفتاری در صورت صحت به عهده کسانی است که دانسته یا نادانسته فضای عمومی جامعه را ملتهب می‌نمایند.

حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی»