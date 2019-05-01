سعید جعفریان کارگردان فیلم کوتاه «تاریکی» در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پیش از این «تاریکی» در هفتاد و یکمین دوره جشنواره فیلم کن نامزد دریافت نخل طلا شده بود، گفت: این فیلم کوتاه همچنان حضورهای بین‌المللی خود را ادامه می‌دهد.

وی بیان کرد: این فیلم کوتاه ۱۵ دقیقه‌ای قرار است در ۲ جشنواره مهم در آمریکا نمایش داده شود، «تاریکی» طی روزهای آینده در جشنواره فیلم بروکسل نمایش داده می‌شود، همچنین قرار است در دانشگاه UCLA نیز به نمایش گذاشته شود.

این کارگردان جوان تاکید کرد: «تاریکی» تا امروز نزدیک به ۳۰ جشنواره بین‌المللی راه پیدا کرده است، هرچند این فیلم نتوانست در ایران چندان مورد استقبال قرار گیرد. البته با توجه به حضور رامبد جوان به عنوان تهیه‌کننده و یا بازیگران فیلم مهسا علافر و بانیپال شومون بخشی از مخاطبان را به سمت خود جذب کرد.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: متأسفانه ۱۲ فریم توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از این فیلم کوتاه کم شده است، هرچند زمان این چند فریم زیاد نبود، اما دلیل این حذف را نمی‌دانم.

جعفریان در پایان گفت: در حال نگارش یک پروژه جدید هستم که البته نسبت به «تاریکی» کاملاً متفاوت است.

در خلاصه داستان «تاریکی» آمده است: سامان غیبش زده و صبا برای پیدا کردن او پا به تاریکی خیابان‌های خالی می‌گذارد.