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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۱۸

مقدمات واگذاری 80 درصد سهام بانک تجارت به بخش خصوصی فراهم شد

عضو هیئت مدیره بانک تجارت گفت: در راستای اجرائی شدن سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مقدمات اجرائی واگذاری 80 درصد سهام بانک تجارت به بخش خصوصی فراهم شده است و مابقی دولتی باقی می‌ماند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی مهر در ساری، عضو هیئت مدیره بانک تجارت کشور با بیان مطلب فوق در آئین افتتاح بیست و نهمین شعبه تمام الکترنیک کشور در شعبه جهان پهلوان حسین توکلی ساری افزود: برطبق برنامه، قرار بود که در سال جاری 12 شعبه 24 ساعته تمام الکترونیکی در کشور افتتاح شود که با توجه به استقبال مشتریان، توانستیم در سال جاری 29 شعبه را در کشور افتتاح کنیم و امروز نیز سی امین و آخرین شعبه سال جاری در یزد افتتاح خواهد شد.

سید حسن سلطانی ادامه داد: قرار است سال آینده 5 شعبه در تهران و 24 شعبه در مراکز استانها و یک شعبه در کیش ایجاد نماییم.

وی جلوگیری از ازدحام طولانی در بانک ها و شعار مشتری مداری و همچنین توسعه در راستای تحقق بانکداری الکترونیک را از جمله اهداف تاسیس پایانه های تمام الکترونیک در بانک تجارت بیان کرد.

عضو هیئت مدیره بانک تجارت تعداد مراکز تجاری و اداری که  از کارت های اعتباری بانک تجارت در کشور استفاده می کنند را 111 مرکز عنوان کرد و گفت: این مراکز در 14 مرکز خارج کشور و 5 مرکز کشور پاکستان نیز نمایندگی دارند.

سلطانی همکاری در احداث سد کارون 3، پتروشیمی ها و احداث آزاد راه تهران- شمال را از جمله طرح های مشارکتی بانک تجارت بیان کرد.

کد مطلب 460416

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