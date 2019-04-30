ضرورت توجه جدی به تولید فرهنگ و اندیشه در سال رونق تولید ملی

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدشهابالدین حسینی صبح امروز در جلسه اعضای شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان آذربایجان شرقی با اشاره به وقوع سیلاب در بعضی از نقاط کشور در روزهای ابتدایی سال، از کمکهای مردمی و همدلی و همیاری هیئتهای مذهبی استان در امدادرسانی به سیلزدگان قدردانی کرد.
وی در ادامه با اشاره به نامگذاری سال ۹۸ به عنوان سال رونق تولید توسط مقام معظم رهبری، یادآور شد: بیشک منظور از رونق تولید، صرفاً تولید اقتصادی نیست بلکه باید به تولید فرهنگ، فکر، زیرساخت، ایده، باور و اندیشه نیز توجه ویژهای داشته باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی هیئتهای مذهبی را ظرفیتی عظیم دانست و گفت: هیئتهای مذهبی بهواسطه ارتباط تنگاتنگشان با اقشار مختلف مردم میتوانند در بازگو کردن مسائل مختلف در راستای حل مشکلات جامعه گامهای مؤثری بردارند.
وی همچنین با اشاره به سند راهبردی که از سوی مقام معظم رهبری با عنوان گام دوم انقلاب صادر شد، اعلام کرد: این سند راهبردی باید مورد دغدغه مندی تمام اقشار جامعه قرار بگیرد چراکه زمینهساز طلوع خورشید ولایت عظمی حضرت امام زمان (عج) است.
حجتالاسلام دکتر حسینی یادآور شد: هرکس در جایگاه خود میتواند با مطالعه دقیق و عمل به بیانیه گام دوم انقلاب، زمینهساز ظهور حضرت مهدی (عج) را فراهم سازد.
وی با اشاره به پیش رو بودن ماه مبارک رمضان که ماه خودسازی است، افزود: بیانیه گام دوم انقلاب به سه محور خودسازی، جامعهپردازی و تمدنسازی توجه ویژهای دارد و انسانها باید با خودسازی به جامعهپردازی ورود کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: تمدنسازی زمینه ظهور امام زمان (عج) را فراهم میکند و ما باید در این راستا منتظر امام قائد باشیم نه امام غایب.
وی با تقسیم بیانیه گام دوم انقلاب به سه قسمت اصلی، عنوان کرد: ویژگیهای انقلاب اسلامی، دستاوردهای انقلاب و الزامات انقلاب ۳محور اصلی بیانیه گام دوم انقلاب به شمار میآید که ما باید به تمام این موضوع توجه ویژهای داشته باشیم.
حجتالاسلام حسینی خاطرنشان کرد: اولین الزام بیانیه گام دوم انقلاب علم و دانش است که مورد تاکید فراوان رهبر معظم انقلاب است و باید تلاش کنیم از این پس به جای صدور مدرک به فکر تولید علم در دانشگاهها و مراکز علمی کشور باشیم. وی توجه به اقتصاد مقاومتی، اخلاق و معنویت، سبک زندگی اسلامی نه غربی و عزم جهادی و عزت ملی و دشمن شناسی و دشمن ستیزی را از دیگر الزامات گام دوم است خواستار شد.
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