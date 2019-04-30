فرار مالیاتی در خراسان شمالی اندک است

یوسف یعقوبی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره آمار ارائه شده از سوی دادگستری خراسان شمالی مبنی بر اینکه از بین ۴۰ هزار صنف فعال در استان تنها ۶ درصد از آنان، پرداخت مالیاتی دارند و در این میان بیشترین سهم از منابع درآمدهای مالیاتی مربوط به حقوق کارمندان دولت است، اظهار کرد: این آمار صحیح نیست چرا که فرار مالیاتی در خراسان شمالی اندک و طبق آمار، ۶ درصد از کل درآمد استان از سوی مشاغل کسب می‌شود.

یعقوبی نژاد در ادامه به دیگر اطلاعات اشتباه اعلام شده مبنی بر اینکه از چهار هزار شرکت و مؤسسه فعال در خراسان شمالی تنها از هشت مؤسسه، درآمد مالیاتی کسب و دیگر مؤسسات به هیچ وجه پرداخت مالیاتی ندارند، تصریح کرد: تمام مؤسسات و شرکت‌های این استان مالیات پرداخت می‌کنند اما عمده پرداخت‌ها مربوط به هشت مؤسسه است.

وی در ادامه به درآمدهای مالیاتی سال گذشته اشاره کرد و افزود: سال گذشته امور مالیاتی خراسان شمالی دو هزار و ۷۲۰ میلیارد ریال درآمد داشته که یک هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال آن مربوط به مالیات‌های مستقیم و ۹۸۰ میلیارد ریال مربوط به مالیات ارزش افزوده بوده است.

مدیر کل امور مالیاتی خراسان شمالی بیان کرد: ۹۳ درصد از درآمدهای پیش بینی شده در سال ۹۷، محقق شد.

یعقوبی نژاد ادامه داد: همچنین در این مدت ۷۹۰ میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها، روستاهای دارای دهیاری، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری واریز شده که نسبت به سال ۹۶، ۲۵ درصد رشد داشته است.