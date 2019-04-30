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۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۱:۱۷

بازدید صالحی امیری از اردوی تیم ملی تیر وکمان

بازدید صالحی امیری از اردوی تیم ملی تیر وکمان

رئیس کمیته ملی المپیک با حضور در سایت مجموعه ورزشی آزادی از اردوی آماده‌سازی تیم ملی تیروکمان بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک همراه با شاهرخ شهنازی دبیرکل این کمیته و برخی از اعضای هیأت اجرایی از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان که در سایت مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، بازدید کرد.

صالحی امیری و هیأت همراه بازدیدی از کمپ در حال ساخت تیراندازی با کمان نیز داشتند.

رئیس کمیته ملی المپیک از نگاه رو به جلوی فدراسیون تیر و کمان و غلامرضا شعبانی بهار حمایت کرد.

شعبانی بهار در این بازدید توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیم‌های ملی کامپوند و ریکرو ارائه کرد.

کد مطلب 4604247
زینب حاجی حسینی

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