بازدید صالحی امیری از اردوی تیم ملی تیر وکمان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید رضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک همراه با شاهرخ شهنازی دبیرکل این کمیته و برخی از اعضای هیأت اجرایی از اردوی تیم ملی تیراندازی با کمان کشورمان که در سایت مجموعه ورزشی آزادی در حال برگزاری است، بازدید کرد.

صالحی امیری و هیأت همراه بازدیدی از کمپ در حال ساخت تیراندازی با کمان نیز داشتند.

رئیس کمیته ملی المپیک از نگاه رو به جلوی فدراسیون تیر و کمان و غلامرضا شعبانی بهار حمایت کرد.

شعبانی بهار در این بازدید توضیحاتی در خصوص آخرین وضعیت آمادگی تیم‌های ملی کامپوند و ریکرو ارائه کرد.