محل اختفای «البغدادی» از زبان «دیلی تلگراف»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» در گزارشی در خصوص فیلم منتشر شده از «ابوبکر البغدادی» سرکرده داعش نوشت: اکثریت غربی‌ها معتقدند که البغدادی در یک منطقه در صحرای عراق واقع در نزدیکی مرزهای مشترک با سوریه پنهان شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: سرویس‌های اطلاعاتی غربی تلاش می‌کنند از هر ثانیه از این فیلم ویدئویی بفهمند که البغدادی در کجا پنهان شده است.

در این گزارش تاکید شده است: این فیلم ویدئویی با تکنیک‌های پیچیده و دوربین‌های بسیار با کیفیت گرفته شده و نور پردازی آن بسیار حرفه‌ای بوده است.

در ادامه این گزارش آمده است: البغدادی که گفته می‌شد در جریان حملات هوایی آمریکا مجروح شده در این فیلم کاملاً سرحال دیده می‌شود.