اخلاق پزشکی اساتید را باید ارتقا دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسینعلی شهریاری امروز در چهاردهمین جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به توجه به آموزش در حوزه سلامت گفت: اساتید بسیار برای دانشجویان و بیماران خود وقت می‌گذارند به طوری که حتی به خاطر نگرانی برای یک بیمار ممکن است شب‌ها کابوس ببینند.

وی افزود: در سال‌های اخیر به اخلاق پزشکی کم توجه شده ایم و این موضوع به عملکرد ما بر می‌گردد و با توجه به اینکه دانشجویان از جامعه پزشکی الگو می‌گیرند باید راجع به اخلاق پزشکی و اخلاق حرفه‌ای در اساتید کاری صورت گیرد.

شهریاری تاکید کرد: هر چقدر اساتید و پزشکان برای جامعه کار کنند کم است زیرا جامعه همه چیز خود را در طبق اخلاص گذاشته است.

وی با اشاره به حرکت‌های مردمی در سیل اخیر گفت: مردمی که همچنان مشکلات مالی دارند می‌بینیم که خودجوش در سیل به یاری هموطنان خود شتافتند.

شهریاری اظهار داشت: ما قدر مردم خود را نمی‌دانیم، در تریبون مجلس هم گفته ام که نه مجلس مان مجلسی که به درد مردم بخورد و نه دولت مان به درد مردم می‌خورد.

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت: به نظر می‌رسد به اهداف عالیه انقلاب اسلامی نرسیده ایم اما باز هم آزادترین کشور در برگزاری انتخابات هستیم و مردم هستند که نمایندگان، رئیس جمهور و اعضای شورای شهر را انتخاب می‌کنند پس اگر مشکل داریم مردم ما هم در این مشکل شریک هستند.

شهریاری با انتقاد از افرادی که با وعده‌های دروغین به عرصه انتخابات وارد می‌شوند گفت: نماینده‌ای که وعده دروغ می‌دهد وقتی می‌آید نمی‌تواند قولی را که وعده داده انجام دهد مردم را دچار سرخوردگی می‌کند.

وی گفت: من یک بار به شورای نگهبان گفتم که این نمایندگان دستپخت شما هستند برخی بی جهت رد و برخی بی جهت تأیید می‌شوند.

شهریاری گفت: مردم موقعی شکایت دارند که می‌بینند وعده‌های بیخود به آنها داده شده که افراد نمی‌توانند آن را اجرا کنند و آن زمان مردم از مسئولین رویگردان می‌شوند.