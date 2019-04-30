  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۲:۰۷

تألیف نصرالله حکمت؛

کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» منتشر شد

کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» منتشر شد

کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» تألیف نصرالله حکمت، استاد دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات الهام منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» تألیف نصرالله حکمت، استاد دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات الهام منتشر و برای اولین بار در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توزیع شده است.

حکمت در مورد این اثر گفت: در این کتاب، ما پس از نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه اسلامی که بسیار اسفبار است به ترسیم سیمایی مطلوب و مورد نظر، از تاریخ فلسفه اسلامی که بر تفکر و اندیشه مستقل فیلسوفان مسلمان، منطبق باشد، پرداخته‌ایم و پس از آن، تفاوت ساختاری و ماهوی فلسفه اسلامی و فلسفه یونان را نشان داده‌ایم. بنابراین می‌توان گفت که در این کتاب ما پیش‌فرض‌ها، رویکردها، معانی، مفاهیم و اصطلاحاتی را که در نگارش یک تاریخ فلسفه اسلامی درست، به آن‌ها نیاز داریم، مورد بحث قرار داده‌ایم.

وی با انتقاد از کتابهای تاریخ فلسفه موجود افزود: بنده با ضرس قاطع اعلام می‌کنم و براساس متن آثار فلاسفه مسلمان، نشان می‌دهم که آنچه در این تاریخ فلسفه، در مورد فلاسفه اسلامی نوشته شده، با صرف نظر از اغراض و نیت‌ها، به هیچ وجه با چهره راستین حکمای مسلمان انطباق ندارد. این تاریخ فلسفه، مسخ فلسفه اسلامی و فیلسوف مسلمان است.

در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: تاریخ فلسفه اسلامی موجود، روایتی جعلی و قلابی اما شکیل و شاید برای عده‌ای پذیرفتنی از جریان فلسفه و تفکر اسلامی است. این روایت که براساس آن، پارادایمی مسلط پدید آمده، مولود مطالعات و پژوهش‌های مستشرقان در این یکی دو قرن اخیر است.

بنده حقیر، الحال پس از سال‌ها مطالعه و تحقیق و تدریس به این نتیجه رسیده‌ام که این روایت، گرچه در پاره‌ای از اجزایش با آرا و اقوال فیلسوفان مسلمان، انطباق دارد اما در کل خود هیچ گونه انطباقی با حقیقت و روح فلسفه اسلامی ندارد و یک روایت کاملاً مجعول است.

کد مطلب 4604341

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها