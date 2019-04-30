کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «درآمدی به تاریخ فلسفه اسلامی» تألیف نصرالله حکمت، استاد دانشگاه شهید بهشتی به همت انتشارات الهام منتشر و برای اولین بار در سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران توزیع شده است.
حکمت در مورد این اثر گفت: در این کتاب، ما پس از نقد وضعیت موجود تاریخ فلسفه اسلامی که بسیار اسفبار است به ترسیم سیمایی مطلوب و مورد نظر، از تاریخ فلسفه اسلامی که بر تفکر و اندیشه مستقل فیلسوفان مسلمان، منطبق باشد، پرداختهایم و پس از آن، تفاوت ساختاری و ماهوی فلسفه اسلامی و فلسفه یونان را نشان دادهایم. بنابراین میتوان گفت که در این کتاب ما پیشفرضها، رویکردها، معانی، مفاهیم و اصطلاحاتی را که در نگارش یک تاریخ فلسفه اسلامی درست، به آنها نیاز داریم، مورد بحث قرار دادهایم.
وی با انتقاد از کتابهای تاریخ فلسفه موجود افزود: بنده با ضرس قاطع اعلام میکنم و براساس متن آثار فلاسفه مسلمان، نشان میدهم که آنچه در این تاریخ فلسفه، در مورد فلاسفه اسلامی نوشته شده، با صرف نظر از اغراض و نیتها، به هیچ وجه با چهره راستین حکمای مسلمان انطباق ندارد. این تاریخ فلسفه، مسخ فلسفه اسلامی و فیلسوف مسلمان است.
در پشت جلد این اثر در معرفی آن آمده است: تاریخ فلسفه اسلامی موجود، روایتی جعلی و قلابی اما شکیل و شاید برای عدهای پذیرفتنی از جریان فلسفه و تفکر اسلامی است. این روایت که براساس آن، پارادایمی مسلط پدید آمده، مولود مطالعات و پژوهشهای مستشرقان در این یکی دو قرن اخیر است.
بنده حقیر، الحال پس از سالها مطالعه و تحقیق و تدریس به این نتیجه رسیدهام که این روایت، گرچه در پارهای از اجزایش با آرا و اقوال فیلسوفان مسلمان، انطباق دارد اما در کل خود هیچ گونه انطباقی با حقیقت و روح فلسفه اسلامی ندارد و یک روایت کاملاً مجعول است.
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