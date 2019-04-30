پیروزی تیم فوتبال دختران برابر لبنان/ یک قدم تا صعود تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال زیر ۱۹ سال دختران ایران امروز در آخرین بازی مرحله گروهی قهرمانی آسیا مقابل تیم ملی لبنان قرار گرفت و با نتیجه پر گل ۵ بر یک ‏‬پیروز شد تا در آستانه صعود به مرحله نهایی قهرمانی آسیا قرار بگیرد.

در این بازی تیم لبنان در ثانیه ابتدایی بازی موفق به گلزنی شد اما در ادامه ملی پوشان۵ گل ‏‬به ثمر رساندند. ویدا رعیت پور ۲ گل، نگین زندی ۲ گل و زهرا معصومی یک گل برای ایران زدند.

با این پیروزی شاگردان کتایون خسرویار باید منتظر نتیجه بازی دیدار دو تیم کره جنوبی و ویتنام باشند که از ساعت ۱۶:۳۰ آغاز می‌شود. کره جنوبی از قبل و با ۶ امتیاز صعودش را به مرحله نهایی قطعی کرده است.

تیم ایران در شرایطی به مرحله بعد صعود می‌کند که ویتنام در بازی امروز مقابل کره جنوبی شکست بخورد و حتی تساوی این تیم هم به منزله حذف دختران ایران خواهد بود.

در صورت شکست ویتنام، دختران ایران برای اولین بار راهی مرحله نهایی مسابقات آسیا می‌شوند و در جمع ۸ تیم برتر آسیا قرار خواهند گرفت.

در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی آسیا تیم‌های ژاپن، کره‌شمالی، چین و تایلند حضور دارند. از مرحله دوم هم از هر گروه ۲ تیم راهی فینال خواهد شد تا در این مرحله ۸ تیم به رقابت بپردازند. از گروه ایران تیم کره جنوبی صعودش را قطعی کرده بود.