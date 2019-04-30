صلابت خلیج فارس از مسیر تعامل میان کشورهای منطقه به دست می آید

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر امور خارجه کشور طی پیامی خطاب به همایش ملی خلیج فارس در دانشگاه شیراز که توسط مدیرکل خلیج فارس وزارت امور خارجه قرائت شد، تاکید کرد که برای ما خلیج فارس، تعریفی فراتر از جغرافیا و سیاست زمین دارد.

متن کامل پیام محمدجواد ظریف خطاب به همایش بزرگداشت روز ملی خلیج فارس، چنین است:

حضور فرهیختگان و مسئولان محترم استان فارس در همایش خلیج فارس را گرامی می‌دارد اهتمام دانشگاه شیراز به برگزاری این همایش را ارج می نهم.

فرصت را مغتنم شمرده، دهم اردیبهشت، روز ملی خلیج فارس را به تمام دوستداران و حافظان این پهنه تمدنی تبریک می گویم، دهم اردیبهشت در تقویم ملی ما، یادآور خاطره‌ای سرفرازانه در تاریخ ایران و شناسه‌ای کهن از هویت مردمانی است که در طول قرن‌ها در کنار آب‌های نیلگون آن زیسته اند.

برای ما خلیج فارس، تعریفی فراتر از جغرافیا و سیاست زمین دارد. خلیج فارس، خاستگاه ارزش‌های دیرینه فرهنگی و اجتماعی ماندگاری است که در هویت مردمان آن جلوه گر شده است. خلیج فارس، منبع تولید ثروت این منطقه، در اشکال گوناگون بوده است. خلیج فارس، یادآور شجاعت، غیرت، روحیه سلحشوری و مبارزه فداکارانه در برابر تعرض هر بیگانه ای است که بدان چشم طمع دوخته است.

اهمیت ژئوپلیتک و ژئواکونومیک این منطقه، همواره نگاه کنشگران فرامنطقه ای را به خود جلب نموده است. شریان‌های حیاتی انرژی و تجارت بین ‎ الملل در دل خلیج فارس، جایگاه این منطقه را در زمره اساسی‌ترین موضوعات بین ‎ المللی ارتقا داده و نهادینه کرده است.

و در این میان، تحولات سیاسی و اجتماعی چند دهه پیشین در برخی از کشورهای منطقه، زمینه را برای حضور غیر ضروری کنشگران فرامنطقه ای در این پهنه فراهم آورده است. جمهوری اسلامی ایران با برخورداری از طولانی‌ترین ساحل، بر این باور است که خلیج فارس باید قوی بماند تا از گزند حوادث و مطامع در امان باشد.

رشد و شکوفایی حوزه خلیج فارس، نیازمند توجه به رویکرد منطقه قوی است و نه صرفاً کشور قوی؛ اما حضور نیروهای نظامی خارجی و خریدهای تسلیحاتی هنگفت به تضعیف منطقه منجر شده است تا به قوت آن. ما بر این باوریم که امنیت، صلابت و استواری خلیج فارس از مسیر همکاری و تعامل سازنده میان کشورهای منطقه به دست می‌آید نه با خرید تسلیحات و تکیه بر قدرت‌های خارجی و ائتلاف‌های محتوم به شکست.

جمهوری اسلامی ایران، همواره بر موضع اصولی خود مبنی بر ضرورت اعتماد سازی و گفتگو و همکاری میان کشورهای منطقه پای فشرده و پرهیز از اتکا به قدرت‌های فرامنطقه ای را مورد تاکید قرار داده است. ایده تأسیس مجمع گفتگوی منطقه‌ای برگرفته از همین نگاه راهبردی ارائه شده است.